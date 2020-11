Ruszyła zbiórka pieniędzy na remont spalonego mieszkania w Warszawie. Pracownia należy do kolekcjonera twórczości Witkacego

Jak podaje Onet.pl, 11 listopada 2020 doszło do pożaru mieszkania na al. 3 maja. Powodem była rzucona raca, całe szczęście straż pożarna szybko ugasiła pożar. Mieszkanie należało do Stefana Okołowicza - kolekcjonera i znawcy twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Redakcja portalu naTemat.pl oraz internauci postanowili pomóc poszkodowanemu.

Podpalone w centrum Warszawy mieszkanie to pracownia Stefana Okołowicza. W pomieszczeniu nie były przechowywane dzieła Witkacego.

Zbiórka pieniędzy na remont mieszkania ruszyła 11 listopada na zrzutka.pl i dzień później wpłacono już 30 777 złotych - 3 razy więcej niż wynosi cel całej zbiórki. W opisie możemy przeczytać:

"

Straż pożarna szybko opanowała ogień, nikomu nic się nie stało, ale doszło do zniszczeń w lokalu, w ogniu stanęły wiekowe drewniane ramy w oknie balkonowym. Szybko okazało się, że jest to pracownia Pana Stefana Okołowicza, wybitnego znawcy twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.(...) Straż pożarna szybko opanowała ogień, nikomu nic się nie stało, ale doszło do zniszczeń w lokalu, w ogniu stanęły wiekowe drewniane ramy w oknie balkonowym. Szybko okazało się, że jest to pracownia Pana Stefana Okołowicza, wybitnego znawcy twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. "