Ruszyły bezpłatne testy na koronawirusa. Kto może skorzystać?

Bezpłatne testy na COVID-19 zostały sfinansowane przez Olivia Business Center. Przedsiębiorstwo przekazało mobilny punkt testowy MediMod Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku. Badaniom można poddać się przy ul. Jana Bażyńskiego w Gdańsku.

Większość testów na obecność koronawirusa wykonywana jest przez laboratoria na zamówienie szpitali. W związku z tym badane są przede wszystkim osoby, które znajdują się w cięższym stanie, wymuszający udanie się do placówki medycznej.

Możliwości samodzielnego przeprowadzenie testu nie ma jak do tej pory zbyt dużo: kilka przedsiębiorstw świadczy taką usługę, trzeba się jednak liczyć z koniecznością zapłacenia za badanie całkiem sporych pieniędzy, sięgających nawet 500 zł. To może odstraszać część osób, które podejrzewają infekcję, ale nie mogą (lub nie chcą) udać się do szpitala.

Gdańszczanie, którzy podejrzewają zarażenie się COVID-19, mogą skorzystać z bezpłatnych badań w mobilnym punkcie MediMod. Wystarczą, że spełnią kilka warunków.

Bezpłatne testy na koronawirusa. Wystarczy podejść do okienka

Badanie w mobilnym punkcie diagnostycznym odbywa się na zlecenie lekarza: na test można zarejestrować się po otrzymaniu skierowania. Po podejściu do okienka personel pobiera wymaz z gardła, który służy do badań.

Krzysztof Król, menadżer komunikacji z Olivia Business Center podkreślił, że punkt mobilny można w prosty sposób przenieść i ustawić w miejscu, w którym punkt będzie potrzebny.

" Mobilny punkt testowy umożliwia przebadanie na koronawirusa pacjentów, którzy nie mają samochodu i nie mogą podjechać nim do budynku. Budynek ma wielkość kontenera, jest modułowy, co oznacza, że może zostać postawiony w każdym miejscu. "

Badania prowadzone są przez specjalistów, można więc mieć pewność, że wynik testu będzie wiarygodny.

Badanie na obecność koronawirusa powinny rozważyć osoby, które:

mają gorączkę 38˚C lub więcej oraz kaszel

zauważyły u siebie utratę smaku lub węchu

podejrzewają, że mogły zakazić się koronawirusem

Bezpłatny test poprzedzany jest za każdym razem rozmową, podczas której pracownik punktu upewnia się, że zgłaszający się rzeczywiście mógł zarazić się COVID-19. Rejestracja na badania prowadzona jest telefonicznie, wyniki testów można otrzymać podając numer PESEL.

Zobacz także: 4 etapy odmrażania gospodarki. Kiedy i w jakiej kolejności uchylane będą obostrzenia?