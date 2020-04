Ruszyły testy szczepionki na koronawirusa. Ponad 800 chętnych zgłosiło się do badania

Jak podaje BBC, połowa z 800 uczestników badań otrzyma szczepionkę na koronawirusa. Druga połowa zostanie natomiast zaszczepiona kontrolnie - wstrzykiwany preparat ma chronić ich przed zapaleniem opon mózgowych, a nie koronawirusem.

Oxford testuje na ludziach szczepionki na koronawirusa

Co ciekawe, ochotnicy nie będą wiedzieli, którą szczepionkę im podano. Pierwszą osobą, której podano preparat jest Elisa Granato. Kobieta w rozmowie z BBC stwierdziła, że będąc naukowcem chce pomóc innym naukowcom w osiągnięciu sukcesu.

Sama formuła szczepionki została przygotowana przez naukowców Oxfordu w mniej, niż trzy miesiące. Na temat projektu wypowiedziała się profesor Sarah Gilbert, która w rozmowie z BBC stwierdziła, iż:

" Naprawdę pokładam dużą nadzieję w tę szczepionkę. Najpierw musimy ją oczywiście przetestować i zebrać wyniki badań od ludzi. Skupić się na wykazaniu, że nasza formuła działa i faktycznie powstrzymuje zarażenie koronawirusem. Dopiero wtedy użyjemy jej w szerszej populacji. "

Głównym składnikiem szczepionki jest osłabiona wersja zwykłego wirusa przeziębienia, zwanego także jako adenowirus. Ten został zmodyfikowany tak, żeby nie mógł się rozwijać u ludzi.

Niestety, sam proces testowania szczepionki będzie trwał dość długo - naukowcy będą musieli porównać liczbę osób zakażonych koronawirusem we wspomnianych dwóch grupach testowych. Co ciekawe, jeżeli Brytyjczycy naturalnie zaczną zwalczać koronawirusa (mutacja wirusa może go osłabić), to dane zebrane przez lekarzy mogą być zbyt mało wiarygodne, by ogłosić jeden, konkretny werdykt dot. skuteczności ich szczepionki.