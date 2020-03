Ryan Reynolds i Blake Lively przeznaczyli milion dolarów na walkę z koronawirusem

Dzień po tym, gdy Ryan Reynolds i Blake Lively ogłosili, że ich firma komórkowa Mint będzie rozdawała darmowe karty dla nowych i obecnych użytkowników w trakcie pandemii, para zdradziła kolejne plany. Duet postanowił przekazać milion dolarów dla organizacji non-profit działających na terenie Kanady - Feeding America i Food Banks Canada.

Reynolds i Lively walczą z koronawirusem

Reynolds poinformował o donacji w poniedziałek 16 marca za pośrednictwem Twittera i Instagrama. Oczywiście nie mógł powstrzymać się przed żarcikiem, ponieważ przy okazji udostępnił numer komórkowy do Hugh Jackmana:

" Covid-19 brutalnie wpłynął na osoby starsze i rodziny z małymi przychodami. Blake i ja przekazujemy milion dolarów do podziału dla Feeding America i Food Banks Canada. Jeśli możecie dorzucić coś od siebie, to tak zróbcie - te organizacje potrzebują naszej pomocy. "

Blake Lively również opublikowała post o podobnej treści i także nie mogła się powstrzymać przed rzuceniem żartu w obliczu pandemii. Zachęciła bowiem swoich obserwujących do tego, by uświadomili jej mężowi, iż "emocjonalne dystansowanie się od swojej teściowej mu w ogóle nie pomoże. Nic go nie ochroni":