Ryan Reynolds zachęca do randkowania jako diabeł, który poznaje rok 2020

Ryan Reynolds jest bardzo dobry w kreowaniu zabawnego wizerunku w mediach. Niewątpliwie pomaga mu w tym dobór ról w reklamach - udowodnił to po raz kolejny, wcielając się w diabła na potrzeby materiałów promocyjnych dla aplikacji randkowej.

Ryan Reynolds stworzył reklamę aplikacji randkowej z diabłem i rokiem 2020 w rolach głównych

Pro tip - jeśli szukasz kogoś do reklamy telewizyjnej, kto będzie czarował i bawił z ekranu twoich potencjalnych klientów, to odezwij się do Ryana Reynoldsa. Jego firma produkcyjna Maximum Effort połączyła niedawno siły z aplikacją randkową Match, w której... celebrowali 2020 rok.

Reynolds udostępnił reklamę na swoim Twitterze, pisząc, że "idealna para z Piekła, to wciąż jest idealna para". Takie słowa zapowiadają nam piękną opowieść o niecodziennej miłości. Panie i panowie - dokładnie o tym jest reklama Match. Do tego warto dodać, że jest zwyczajnie... słodka?

Oczywiście w bardzo pokręcony i niecodzienny sposób. Z drugiej strony jej bohaterami są rok 2020 i szatan, więc czego się mogliśmy spodziewać? Serdecznie zachęcamy do obejrzenia nowej reklamy Reynoldsa, bo jest zwyczajnie dobra:

Reynolds opowiedział o reklamie nieco ekstensywniej w oficjalnym oświadczeniu. Jak czytamy na Comicbook.com: