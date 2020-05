Ryanair zapowiada powrót lotów. Będą jednak nowe zasady

Sieć linii lotniczych Ryanair ogłosiła 12 maja 2020 roku, że planuje przywrócić około 40% pierwotnego rozkładu lotów. Prezes firmy, Eddie Wilson wyjaśnił, że powrót do latania ma się odbyć już 1 lipca 2020 roku, pod warunkiem, że zniesione zostaną restrykcje, które są nałożone na wewnątrzunijne loty - te zostały ustalone przez rządy poszczególnych krajów. Ważne jest też to, by lotniska spełniały odpowiednie wymagania dot. bezpieczeństwa.

Ryanair wraca do latania

Jak w oficjalnym oświadczeniu poinformował Wilson:

" To bardzo ważne zarówno dla naszych klientów, jak i naszych pracowników, abyśmy od 1 lipca wrócili do normalnych rozkładów lotów. Rządy krajów europejskich wprowadziły blokadę na 4 miesiące, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Po 4 miesiącach nadszedł czas, aby Europa znów latała, abyśmy mogli ponownie połączyć przyjaciół i rodziny, umożliwić ludziom powrót do pracy i wznowić europejski przemysł turystyczny, który zapewnia tak wiele milionów miejsc pracy. "

Prezes linii lotniczych zapowiedział, że na pokładach samolotów obowiązywać będą nowe zasady. Co to oznacza? Przede wszystkim zwiększenie rygoru sanitarnego - ten ma pomóc w przystosowaniu się klientów do zasad "nowej normalności". Przykładami mogą być: ograniczenie kolejek do toalety i udostępnianie ich jedynie na żądanie pasażera.

Wszyscy uczestnicy lotu będą mieli obowiązek nosić maseczki ochronne, a przed wylotem wszyscy będą mieli mierzoną temperaturę. Zmiany dotkną również części gastronomicznej - w samolotach mają być oferowane tylko i wyłącznie przekąski paczkowane i napoje w butelkach, zaś płatność będzie się odbywała tylko drogą bezgotówkową. Wszystko po to, by zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Eddie Wilson wskazał również na rynek azjatycki, jako przykład dobrego wdrożenia nowych obowiązków: