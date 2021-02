Rząd luzuje część obostrzeń od 12 lutego. Co się zmieni?

W piątek 5 lutego 2021 rząd poinformował o zniesieniu niektórych obostrzeń. Niestety restauracje, siłownie i kluby fitness pozostaną nadal zamknięte. Co się zmieni od 12 lutego 2021?

Jak podaje PAP, od 12 lutego 2021 zostaną otwarte hotele w reżimie sanitarnym, jednak dostępne będzie 50 proc. pokoi, a posiłki będą serwowane tylko do pokoi. Szef MKiDN, Piotr Gliński zapowiedział również, że od 12 lutego otwarte zostaną na dwa tygodnie w reżimie sanitarnym kina, teatry, filharmonie, opery. Na widowni może być 50% widowni, która musi być w maseczkach.

Wicepremier Gliński zapowiedział też otwarcie niektórych obiektów sportowych.

Premier Morawiecki podkreślił, że rząd stoi przed dylematem:

Nie możemy sobie pozwolić na zbyt długie całościowe zamknięcie gospodarki, bo będzie miało to ogromny wpływ na miejsca pracy. Dziś Polska ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia. Znowu przyszły najnowsze dane z rynku pracy, one są dobre. Nie możemy pozwolić sobie na to, by sytuacja się tu pogorszyła, więc jedyna rozsądna strategia - krok po kroku" - zaznaczył.