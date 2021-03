Rząd ogłosił kolejne obostrzenia. Co zostanie zamknięte od soboty?

25 marca 2021 odbyła się konferencja premiera Mateusza Morawieciego i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. W związku z coraz większą liczbą zakażeń i zbliżającymi się świętami wielkanocnymi postanowiono wprowadzić nowe obostrzenia. Co zmieni się od soboty, 27 marca 2021?

Jak podaje PAP, Minister Zdrowia podkreślał, że to sytuacja epidemiczna i wydolność służby zdrowia stoją u podstaw decyzji zaostrzającej obostrzenia.

Od najbliższej soboty wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, nowe zaostrzone zasady bezpieczeństwa - one będą obowiązywały przez najbliższe dwa tygodnie, czyli również w tej perspektywie, którą wyznaczaliśmy sobie podejmując decyzję o poprzednich obostrzeniach.

Od 27 marca do 9 kwietnia zostaną zamknięte centra i galerie handlowe (z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek). Zamknięte będą również sklepy meblowe i budowlane o powierzchni większej niż 2 tys. m2. Zostaną wprowadzone ograniczenia w obiektach kultu religijnego - w kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra.

Co więcej nie pójdziemy do fryzjera, czy kosmetyczki. Od 27 marca zostaną zamknięte salony urody, zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne. Zamknięte będą przedszkola i żłobki (opieka tylko dla rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych).

Od 27 marca działalność obiektów sportowych ograniczona zostanie wyłącznie do sportu zawodowego. Zamknięte będą np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe. Rząd podał również, że zostaną zwiększone limity w sklepach - 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2.

Premier Morawiecki zaapelował również, by nie podróżować w okresie zbliżających się Świąt:

Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie, w gronie wyłącznie najbliższej rodziny.To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość, i myślę że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień.