15 października 2020 szef rządu i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili nowe restrykcje w związku z rozwojem epidemii koronawirusa. Jak podaje PAP, nowe obostrzenia w strefie żółtej to m.in. działalność gastronomii w godz. 6-21, potem można będzie zamawiać tylko na wynos. Co więcej zgromadzenia zostają zmniejszone do 25 osób, wprowadza się nauczanie hybrydowe w szkołach średnich i wyższych, nastąpi zawieszenie działalności basenów, aquaparków i siłowni. Podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub do 30 proc. liczby wszystkich miejsc.

Rząd ogłosił nowe obostrzenia. Duże miasta w czerwonej strefie

Jak mówił premier Morawiecki, od 19 października w strefie żółtej liczba osób biorących udział w imprezach okolicznościowych, takich jak wesela czy konsolacje będzie ograniczona. Jak podało Centrum Informacji Rządu, będzie to maksymalnie 20 osób, bez zabawy tanecznej. Premier przekazał też, że szkoły wyższe i średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego. Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez publiczności. Zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków i siłowni.

W strefie czerwonej z największymi restrykcjami znajdzie się 152 powiatów, czyli prawie połowa Polski. Są to powiaty gęsto zaludnione, liczba ludności, która w nich mieszka przekracza 70 proc. ludności Polski.

" Wciskamy hamulec z całej siły. Jest to konieczne, żeby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej. "

– zaznaczył podczas konferencji prasowej Niedzielski.

Jak podaje PAP, wskazał, że czwartkowa liczba zakażeń przekraczająca 8 tys. świadczy o tym, że przyspieszenie w rozwoju epidemii ma charakter wykładniczy, a wagę sytuacji potwierdza nowa mapa powiatów w strefie czerwonej.

Przekazał, że powiaty czerwone to przede wszystkim miasta i duże ośrodki miejskie. Wymienił, że w czerwonej strefie znalazły się m.in. Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Łódź, Kraków, Warszawa, Przemyśl, Rzeszów, Kielce, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Poznań i Częstochowa.

W strefie czerwonej wydarzenia sportowe będą się odbywać bez udziału publiczności; wydarzenia kulturalne - do 25 proc. udziału publiczności; zawieszenie działalności basenów, aquaparków, siłowni.