Rząd podał datę uruchomienia w Polsce elektrowni atomowej. Zbudują ją Amerykanie

Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem zaowocowało między innymi deklaracją o wybudowaniu przez Amerykanów elektrowni atomowej w Polsce. Szczegóły ustaleń nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej, Duda powiedział tylko na konferencji, że „w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa między rządami Polski i USA, która umożliwi prace projektowe nad wprowadzeniem konwencjonalnej energii nuklearnej dla produkcji energii w Polsce”.

Więcej światłą na uzgodnienia rzucił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa energetycznego, który podał dokładną datę uruchomienia w Polsce pierwszego reaktora atomowego. Ma do tego dość w 2033 roku, a więc już po uzgodnionym w porozumieniach paryskich na 2030 rok terminie obniżenia emisji dwutlenku węgla o połowę.

Z wypowiedzi Naimiskiego wynika, że Polska nie ograniczy się do budowy jednej elektrowni jądrowej: ma ich powstać kilka.

Piotr Naimski plany rządu zdradził w rozmowie z RMF FM:

My szukamy partnera, który zostanie z Polską i w Polsce w tej dziedzinie przez minimum 60 lat. To jest kwestia zbudowania 6 do 9 gigawatów mocy elektrowni jądrowych, które pozwolą nam przetransformować miks energetyczny w Polsce. Musimy mieć stabilnie pracujące źródła energii, które jednocześnie pozwolą nam rozwijać odnawialne źródła energii, czyli przede wszystkim wiatr i fotowoltaikę. "