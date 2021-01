Rząd przedłuża obostrzenia w Polsce. Co się zmieni od lutego?

28 stycznia 2021 roku minister zdrowia Adam Niedzielski pojawił się na konferencji prasowej, aby przekazać mediom nowe decyzje rządu w sprawie walki z pandemią koronawirusa. Aktualne obostrzenia przestaną po części obowiązywać z końcem stycznia, a minister przedstawił nowy plan ustalony przez władze.

Niedzielski podczas konferencji mówił o konieczności przedłużenia zasad bezpieczeństwa w Polsce. Zaznaczył, że koronawirus mutuje, czego nie można bagatelizować. Podkreślił, że zmiany w liczbie zakażeń wirusem w Polsce rokują pozytywnie, podobnie jak postępujący program szczepień, jednak nadal nie możemy pozwolić sobie na zrezygnowanie z obostrzeń.

Koronawirus w Polsce: Obostrzenia, co się zmieni od lutego?

W związku z tym rząd zdecydował się na przedłużenie niektórych obostrzeń do 14 lutego 2021 roku. Do tego czasu nadal będzie obowiązywał nas zakaz zgromadzeń i imprez masowych. Uroczystości i spotkania towarzyskie zorganizujemy tylko w reżimie sanitarnym z limitem 5 osób. Minister podkreśla, że osoby zaszczepione nie wliczają się do limitu.

Restauracje, kluby fitness i hotele nadal pozostaną zamknięte. Dopuszczalne jest przygotowywanie posiłków na wynos i dowóz oraz wyjazdy służbowe i trenowanie sportów profesjonalnych. Bez zmian pozostają też założenia w zakresie szkolnictwa. Dzieci z klas 1-3 nadal będą uczyły się stacjonarnie, reszta uczniów - w trybie zdalnym.

Zmiany w obostrzeniach od 1 lutego

Z dniem 1 lutego 2021 roku otworzą się galerie handlowe. Będą funkcjonowały podobnie jak przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny - w reżimie sanitarnym i z ograniczeniami. Zostaną otwarte muzea i galerie sztuki, gdzie również będzie obowiązywać zasada jednej osoby na 15 metrów kwadratowych.

Jak podkreślił Niedzielski, rząd postanowił także odpowiedzieć na apel przedsiębiorców i zniósł godzinny dla seniorów. Minister zdrowia uargumentował decyzję oswojeniem z reżimem sanitarnym, którego Polacy rzekomo nauczyli się przestrzegać oraz faktem, że coraz więcej seniorów przyjęło już szczepionkę.