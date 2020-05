Rząd szykuje program 1000+ dla pracowników. Ale tylko dla wybranych

Gdy odpowiedzialnie siedzi się w domu, branża turystyczna płacze. Walka z rozwojem epidemii wprost zakazuje podróży dla przyjemności, żeby nie stwarzać zagrożenia rozsiewania koronawirusa na nowych terenach prze osoby przechodzące COVID-19 bezobjawowo.

Popularne turystyczne miejscowości wymarły: w miejscach, w których roiło się na ulicach od turystów, przemykają co najwyżej pojedyncze osoby, które wybrały się w podróż służbowo. Mieszkańcy przyzwyczajeni do inkasowania gotówki od przyjezdnych rozpaczają: nie zarabiają ani grosza.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że rząd zamierza podać turystyce pomocną dłoń i zachęcić do wyjazdów na wakacje wręczają bon na 1000 zł do zrealizowania podczas urlopowych szaleństw.

Koncepcja bonu turystycznego pojawiła się już kilka tygodnie temu, koncepcja jest ostatecznej formy cały czas się zmienia. Obecnie rząd chce zaoferować voucher o wartości 1000 zł dla pracowników zatrudnionych na etat, którzy nie zarabiają więcej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie. Początkowo mowa była o prezencie dla wszystkich pracowników, także tych zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

Jadwiga Emilewicz zdradziła, że rząd chce finansować 90% bonu, pokrycie reszty należałoby do pracodawcy.

Tak jak w wielu zakładach pracy pracownicy dostają w okolicach świąt bony od swoich pracodawców, tak my w podobnej strukturze chcemy, żeby pracodawcy mogli taki bon zafundować swoim pracownikom. Nie będziemy sięgać do kieszeni pracodawców, bo ten rok nie jest rokiem na to, żeby zmuszać pracodawców do wzmożonych wydatków, dlatego w tym roku taki bon będzie w 90% sfinansowany z budżetu państwa, 10% to będzie wkład własny pracodawcy. "