Rząd w ostatniej chwili zmienił listę likwidowanych obostrzeń. Zrezygnowano z najbardziej absurdalnej zasady

Na ten dzień przedsiębiorcy (i klienci) czekali z utęsknieniem ponad miesiąc. Od 4 maja 2020 rząd poluzował obostrzenia dotyczące funkcjonowania galerii handlowych oraz instytucji kulturalnych.

Polacy mogą znów zaspokajać swój głód sztuki wyższej lub shoppingu; w bliskiej perspektywie jest także powrót do pracy po możliwym (ale nie przesądzonym) otworzeniu żłobków i przedszkoli po 6 maja 2020.

30 kwietnia 2020 rząd poinformował, że do likwidowanych restrykcji dopisał jeszcze zwolnienie z obowiązku 14-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski pracowników transgranicznych, którzy dzięki temu mogą bez obaw wrócić do wykonywania obowiązków.

Jak się okazało, nie było to jeszcze ostatnie słowo rządzących w kwestii luzowania obostrzeń. W sobotę 2 maja 2020, a więc w ostatni możliwy dzień, w rozporządzeniu pojawiły się zapisy zdejmujące kolejne restrykcje, w tym jedno uznawane powszechnie za absurdalne.

Rząd zniósł 4 maja 2020 dodatkowe restrykcje. Dotyczą wysp handlowych, stadnin oraz osób mieszkających razem

O poluzowaniu kolejnych restrykcji poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Najważniejszą z punktu widzenia większości Polaków jest zniesienie konieczności utrzymywania 2 metrów dystansu podczas przemieszczania się przez osoby mieszkające razem. Przepis został wprowadzony, żeby ułatwić policji egzekwowanie zachowywania dystansu – dzięki objęciu nim wszystkich bez wyjątku (o ile nie liczyć rodzin z dziećmi) funkcjonariusze nie musieli dopytywać się, czy ktoś naprawdę mieszka razem. W rozporządzeniu luzującym obostrzenia od 4 maja 2020 nie ma informacji o tym, jak i przez kogo będzie sprawdzane, czy osoby nie zachowujące dystansu rzeczywiście mieszkają lub gospodarują razem.

Drugą z trzech dodatkowych ulg w obowiązującym reżimie sanitarnym jest możliwość działania wysp w galeriach handlowych, o ile pracujący w nich sprzedawcy będą przestrzegać określonych środków ostrożności.

4 maja 2020 to także znakomity dzień dla koniar i koniarzy: stadniny mogą otworzyć swoje podwoje, na razie dla ograniczonej liczby osób, które nie muszą wśród zwierząt nosić maseczek.

