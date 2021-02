Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że do Tarczy Finansowej 2.0 włączono przedsiębiorców z branży filmowej. Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm".

Rząd włącza branżę filmową do tarczy finansowej 2.0. Kto może ubiegać się o pomoc?

Rozwiązania w ramach Tarczy Finansowej 2.0 mają zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructw przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez ograniczenia związane z pandemią.

Na posiedzeniu Rady Ministrów wicepremier Piotr Gliński zaproponował włączenie do mechanizmu Tarczy Finansowej 2.0. przedsiębiorców z branży filmowej. Zarówno produkcja muzyczna, jak i produkcja filmowa oraz dystrybucja i postprodukcja filmowa zostały istotnie ograniczone w okresie pandemii. W Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju ujęto jedynie działalność kin, które są na końcu powiązanego ze sobą mechanizmu działania sektora kinematografii.

Na program składają się dwa działania: Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł; mikrofirma zatrudnia więcej niż 1 osobę, a mniej niż 9; roczny obrót netto lub suma bilansowa za rok 2019 jest mniejszy lub równy kwocie 2.000.000 EUR; Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł; sektor małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia więcej niż 1 osobę, a mniej niż 249; roczny obrót netto nie przekracza 50.000.000 EUR lub jego suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR; Wnioski o udzielenie wsparcia mogą być składane przez przedsiębiorców do 28 lutego 2021 r.

Jak podaje PAP, wśród wybranych warunków udzielenia subwencji w komunikacie wymieniono prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD, zatrudnianie co najmniej jednego pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 lipca 2020 r., a także zanotowanie określonego spadku obrotów oraz dodatkowe warunki formalne.

Jak podaje resort, warunki umorzenia 100 proc. subwencji to: kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP), a także weryfikacja ex post prognozy straty oraz wysokości obrotów gospodarczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.