Rząd zakazał wychodzenia z domu. Wyjątkiem wyjście do pracy, na zakupy i z psem

Liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 rośnie w dalszym ciągu w tempie wykładniczym; Ministerstwo Zdrowia spodziewa się, że w ciągu kilku dni będziemy mieć w Polsce 1,5 tysiąca zdiagnozowanych chorych.

Spowolnienie epidemii możliwe jest obecnie tylko w jeden sposób: przez ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W obrazowy sposób mówił o tym Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Polska wprowadza coraz dalej idące środki ostrożności, mające powstrzymać koronawirusa. Odwołano wszystkie imprezy masowe, zamknięto szkoły i uczelnie, zawieszono działanie kin, teatrów, restauracji i barów. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego postanowił właśnie o dalszych krokach mających dodać skuteczności krajowej kwarantannie.

Zakaz wychodzenia z domu. Wyjątkiem wyjście do pracy, na zakupy lub z psem

Jeszcze przed zabraniem sztabu antykryzysowego rzecznik rządu Piotr Muller zdradził TVP Info, że rozważana jest możliwość ograniczenia korzystania z komunikacji miejskiej i wprowadzenie częściowych zakazów poruszaniu się w miejscach publicznych.

" Inne kraje rozważają albo wprowadzają takie rozwiązania, jak ograniczenia w liczbie osób podróżujących autobusami, tak aby nie narażać ich na zakażenie wirusem. Stosuje się również ograniczenia ruchu w miejscach publicznych. "

Premier Morawiecki przypomniał, że wszystkie wprowadzane zaostrzenia powodowane są troską o zdrowie i życie Polaków. Ponownie zaapelował, żeby chronić rodziców, babcie i dziadków przed niebezpieczeństwem zarażenia. Szef rządu ocenił, że Polacy mają wiele zrozumienia dla zakazów wprowadzanych przez rząd, mających uchronić przed zapaścią systemu ochrony zdrowia i konieczności selekcji pacjentów, którym będzie udzielana pomoc.

Dzięki nowej dyscyplinie sanitarnej powrót do normalniejszego życia ma być możliwy w ciągu kilku tygodni. każdego dnia analizowane są ekspertyzy, raporty i przewidywania, żeby jak najlepiej dobrać środki do walki z rozwojem epidemii.

Ostatecznie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował się na wprowadzenie zakazu opuszczania miejsca zamieszkania w celu innym, niż wyjście do pracy, do lekarza, zrobienia zakupów lub wyprowadzenie psa na spacer. W komunikacji zbiorowej zaczął obowiązywać limit miejsc, na zewnątrz może przebywać ze sobą razem tylko dwie osoby jednocześnie (ustanowiono wyjątek dla rodzin). Przestrzegania zakazu będzie egzekwować policja, za złamanie go grozi kara w wysokości do 5000 zł.

Na stronach rządowych opublikowano informacje, jakie sytuacje uważane są za podstawę do wychodzenia z domu. Są to:

dojazd do pracy . Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. wolontariat. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. załatwianie spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski dodał, że tylko stosując się sumienne do zakazu możemy uratować ludzkie życia. Zakaz wychodzenia z domu ma obowiązywać do 11 kwietnia 2020 roku.

