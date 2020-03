Rząd zaostrzył narodową kwarantannę. Dalsze ograniczenia w wychodzeniu z domu i robieniu zakupów

Utrudnienia w funkcjonowaniu powodowane przez epidemię COVID-19 będą trwały znacznie dłużej, niż można się było spodziewać. Początkowe ograniczenia w postaci zamknięcia szkół i uczelni zostały już przedłużone, a już w trakcie ich obowiązywania zamknięto także kina i teatry, a także ograniczono działalność galerii handlowych oraz restauracji i barów.

Jak się okazało, nie przyniosło to spodziewanych rezultatów w postaci spadku szybkości przyrostu potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, rząd wprowadził więc kolejne restrykcje: zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnienia. Po tygodniu jego stosowania jasne stało się, że nie jest to środek wystarczający.

W poniedziałek 30 marca 2020 na posiedzeniu sztabu kryzysowego zapadła decyzja o dalszym zaostrzeniu zakazów dla obywateli. Rząd dał sobie 24 godziny na przygotowanie do ich wprowadzenia, sugerując, że dotychczasowe ograniczenia nie są stosowane wystarczająco powszechnie, żeby zadziałały.

Nowe obostrzenia zostały ogłoszone podczas wspólnej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Jak nowe zakazy wpłyną na nasze życie?

Zmiany w zakazie wychodzenia z domu i funkcjonowania sklepów

Premier Morawiecki powiedział, że celem podjętych decyzji jest uniknięcie sytuacji znanych z krajów dotkniętych epidemią COVID-19 w znacznie większym stopniu. oznacza to trudny wybór: albo sytuacja będzie w najbliższych miesiącach znacznie gorsza, albo uda się ograniczyć przyrost chorych.

Polska zastosuje praktyki, które sprawdziły się w przypadku innych krajów. Nowe ograniczenia mają za zadanie zwiększyć dystans społeczny i doprowadzić do powrotu normalności w ciągu kilku miesięcy.

Osoby niepełnoletnie mogą wychodzić z domu tylko z osobą dorosłą. Zamknięto wypożyczalnie rowerów miejskich, żeby ograniczyć liczbę osób przebywających w przestrzeni publicznej.

Zamknięte zostają wszystkie gabinety kosmetyczne, fryzjerskie i salony masaży. Wprowadzono limit dotyczące liczby osób, które mogą przebywać w sklepie do trzykrotności dostępnych kas. Na pocztach limit wynosi dwie osoby na jedno okienko. W przypadku bazarów przy jednym stoisku może stać tylko 3 osoby.

Przed wejście do sklepu trzeba będzie założyć rękawiczki, a w weekendy zamknięte zostaną sklepy budowlane. Sklepy spożywcze i apteki w godzi. 10:00-12:00 będą otwarte tylko dla seniorów.

Zmiany w sposobie wykonywania pracy, zaostrzenie kwarantanny domowej

Pracownicy muszą mieć zapewnione środki do dezynfekcji, obowiązuje także zasada oddalenia o przynajmniej 1,5 metra od drugiego pracownika.

Nowe osoby kierowane na kwarantannę będą poddawane całkowitej izolacji, jeśli zaś będzie chciała spędzić 14 dni w domu, to kwarantanną zostaną objęci także wszyscy domownicy. Na czas pandemii zostały odwołane wszystkie zabiegi rehabilitacyjne.

Premier zaapelował, żeby zostać w domu. Nie przestrzeganie tego zaostrzenia to błąd, który doprowadził do tragicznych sytuacji we Włoszech i w Hiszpanii. Z tego powodu kary będą wynosić od 5 000 do 30 000 zł, recydywiści będą musieli liczyć się z karą pozbawienia wolności. Zasady będą bezwzględnie egzekwowane przez policję.

Wzrost liczby chorych jest wykładniczy, mamy szansę go ograniczyć

Minister zdrowia Łukasz Szumowski wytłumaczył, że zacieśnienie ograniczeń wprowadzane przez rząd ma na celu ograniczenia liczby osób, które się zarażą. Zakaz wychodzenia osób niepełnoletnich bez rodziców to bezpośrednie następstwo spotkań młodzieży w parkach i w innych miejscach publicznych.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować, czy zalecenia co do stanowisk pracy są przestrzegane. Nie jest wykluczone, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to będzie wprowadzony zakaz spotkań rodzinnych podczas świat.

Nowe obostrzenia zostały wprowadzone na dwa tygodnie od 1 kwietnia 2020, zmiana zasad organizacji pracy zostanie wprowadzony 2 kwietnia 2020.Do pomocy policji w sprawdzaniu przestrzegania zasad izolacji szykuje się polskie wojsko.