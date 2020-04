Rząd zniósł częściowo obowiązek noszenia maseczek. Gdzie można odetchnąć?

Na tę chwilę czekaliśmy ponad miesiąc: rząd po raz pierwszy poinformowała o zniesieniu części zakazów związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, zamiast jak do tej pory wprowadzać nowe obostrzenia.

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 bez obaw o ukaranie mandatem można udać się do lasu oraz na spacer do parku. To ważne, gdyż patrząc na obowiązujące stawki, jest się czego bać.

Jednocześnie ze zdjęciem zakazu wstępu do lasu rząd złagodził także odrobinę obowiązujący od 16 kwietnia 2020 obowiązek zakrywania ust i nosa. Jak podkreśla minister środowiska Michał Woś, w leśnych ostępach nie będzie on obowiązywał.

W lesie można chodzić bez maseczek. Rząd poluzował restrykcje

W rozporządzeniu kryje się jednak haczyk, który trzeba dla bezpieczeństwa siebie oraz swoich finansów znać. Wskazał go sam minister środowiska:

" Dla bezpieczeństwa w miejscach, gdzie może pojawiać się więcej osób, został zachowany obowiązek zasłaniania twarzy. Na parkingu nosimy więc maseczkę, ale w lesie już tego obowiązku nie ma. "

Trzeba także pamiętać, że nie cały teren lasu został przywrócony jako otwarty. Nie wolno korzystać z małej infrastruktury, czyli na przykład ścieżek edukacyjnych, wiat, miejsc biwakowych i urządzeń do zabaw dla dzieci.

Leśnicy apelują ponadto o zachowanie nadzwyczajnej ostrożności ze względu na suszę. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby zaprószyć ogień.

Każda okazja do przebywania poza domem bez maseczki może się okazać niebywale cenna. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że usta i nos trzeba będzie zakrywać aż do opracowania szczepionki na COVID-19, co zajmie zapewne ponad rok.

