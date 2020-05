Rząd zniósł kolejne obostrzenia. Kiedy pójdziemy do fryzjera i wyślemy dzieci do szkoły?

Podczas epidemii obowiązkiem rządu jest dbanie o życie obywateli oraz o zdrowie gospodarki. Niestety, w dużej mierze te dwa cele wykluczają się, prze co rządzący muszą balansować między stosowaniem skutecznych środków zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby (przez całkowitą izolację społeczną), a utrzymywaniem działającej gospodarki (co wymaga powrotu do zwyczajów sprzed epidemii).

Nie jest to proste i niewykluczone, że część obostrzeń będzie musiała być w przyszłości przywracana. Podczas konferencji o luzowaniu obostrzeń premier Morawiecki odniósł się do sytuacji województwie śląskim, w którym wykryto duże ognisko nowych infekcji. Szef rządu zapewnił, że zamykanie województwa nie wchodzi w grę, chociaż nieoficjalnie można się dowiedzieć, że jest to jeden z rozważanych przez rząd scenariuszy.

Premier zapewnił, że w wielu województwach panuje bardzo dobra sytuacja i przypadków jest naprawdę niewiele, dzięki czemu można wdrożyć 3 etap odmrażania gospodarki.

3 etap odmrażania gospodarki. Co wraca od 18 maja 2020?

Od 18 maja 2020 mogą funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zalecane jest umawianie się na wizytę przez internet lub telefon, nie będzie można korzystać z poczekalni.

Gości przyjmować będą mogły od 18 maja 2020 restauracje i bary. Stoliki będą musiały być oddalone od siebie o 2 metry, obsługa będzie zobowiązana do noszenia środków ochronnych w postaci maseczek i rękawiczek.

Dokładne wytyczne dla gastronomii wyglądają następująco:

limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2)

dezynfekcja stolika po każdym kliencie

zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika

zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach

noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach

Rząd zapowiedział także zwiększenie liczby pasażerów w komunikacji miejskiej, a do kościołów - już od niedzieli 17 maja 2020 - wchodzić będzie mogła większa liczba wiernych. Powracają również zajęcia w halach i salach sportowych.

Od 25 maja 2020 w szkołach podstawowych zostanie uruchomiona opieka nad dziećmi z klas 1-3, decyzja czy skorzystać z tej opcji należeć będzie do rodziców. Nie oznacza to powrotu do zwyczajowych zajęć dydaktycznych; najmłodsi mogą po prostu liczyć na opiekę podczas nieobecności rodziców w domu.

Tego samego dnia rozpoczną się konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów zdających egzaminy, a od 1 czerwca 2020 konsultacje dostępne dla wszystkich uczniów, którzy będą chcieli poprawić swoje oceny.

Minister edukacji narodowej podał, że na słuchacze szkól policealnych będą mogli wrócić na zajęcia, jako że proces kształcenia jest tam bardzo krótki i trwa często nawet tylko rok. Będzie to szansa na zaliczenie wymaganego materiału.

Od 18 maja 2020 działać będą mogły także kina plenerowe (w tym samochodowe), bez opieki dorosłych będą zaś mogły się przemieszczać się dzieci poniżej 13. roku życia.

