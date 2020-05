Rząd zniósł obowiązek noszenia maseczek. Wracają kina, koniec limitów w sklepach

Wygląda na to, że w czerwiec 2020 rozpoczniemy w nieco normalniejszych warunkach. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił właśnie, jakie obostrzenia i restrykcje zostaną zdjęte w ramach 4 etapu odmrażania gospodarki. Ulice znowu zaczną przypominać stare dobre czasy przed epidemii.

Od 30 maja 2020 przestaje bowiem częściowo obowiązywać nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Podczas spacerów i przemieszczania się po otwartych przestrzeniach można będzie chodzić z odsłoniętą twarzą, o ile będziemy się stosować do zasady unikania bliskich spotkań z innymi ludźmi i będziemy trzymać się od nich na dystans dwóch metrów.

Maseczki trzeba będzie zakładać wchodząc do zamkniętych pomieszczeń i przestrzeni, na przykład do sklepów, środków komunikacji, kościołów czy kin. Tak: od 6 czerwca 2020 do działania wracają kina, teatry, filharmonie i opery, a także siłownie i basen.

Wcześniej, czyli 30 maja 2020 przestaną obowiązywać ograniczenia dotyczące liczby osób mogących przebywać jednocześnie w sklepach, restauracjach, kawiarniach i barach. Po okresie izolacji znowu będzie można spotkać się ze znajomymi, oczywiście stosując się do zasad izolacji społecznej i wypełniając wymogi reżimu sanitarnego.

Ruszają kina, można organizować koncerty i wesela. 4 etap odmrażania gospodarki

Rząd wycofuje ponadto zakaz zgromadzeń; o ile w jednym miejscu nie znajdzie się więcej niż 150 osób, wszyscy będą nosić maseczki oraz przestrzegać dystansu 2 metrów. Jak przekazał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oznacza to także możliwość organizowania koncertów, o ile będą odbywać się w plenerze i nie będzie w nich uczestniczyć więcej, niż wskazane 150 osób.

Wicepremier podkreślił, że pozwolenie na otwarcie kin daje taką możliwość, a nie obowiązek. Kinomani będą także musieli liczyć się z ograniczeniami na seansach: zajmować będzie można co drugie miejsca, cały czas mając zakryte usta i nos.

Dobre wieści usłyszeli także zakochani, którzy od 30 maja 2020 mogą oficjalnie wpadać sobie w ramiona na swoim weselu: uczestniczyć w nich będzie mogło do 150 osób, weselnicy nie będą musieli nosić maseczek. Od soboty można także organizować uroczystości rodzinne, co oznacza zapewne że ostatni weekend maja będzie odbywać się pod znakiem grilla.