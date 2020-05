Rząd zniósł od 4 maja 2020 kolejne ważne obostrzenie. Uratuje tym tysiące ludzi

Zamykając granice rząd nie pomyślał o losie tysięcy pracowników transgranicznych. Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej i dostępowi do otwartych rynków krajów członkowskich wielu z nich znalazło zatrudnienie w Niemczech, Czechach i na Słowacji.

Rząd uniemożliwił im w praktyce stawianie się do pracy, nie przewidując wyjątków dla osób, które przekraczają granicę codziennie w drodze do i z pracy: po powrocie do Polski czekała na nich obowiązkowa, 14-dniowa kwarantanna domowa.

Premier Morawiecki poinformował w dodatkowym komunikacie, że w ramach odmrażania gospodarki rząd postanowił zrezygnować z tej restrykcji, otwierając drogę pracownikom do powrotu do pracy i zarabiania pieniędzy.

Rząd nie będzie już kierował na 14-dniową kwarantannę pracowników transgranicznych

Premier przyznał, że w podjęciu decyzji pomogły kraje ościenne. W mediach pojawiały się informacje o naciskach Niemiec w sprawie uregulowania kwestii pracowników transgranicznych: brak zatrudnionych z Polski zaczął być tam bardzo mocno odczuwalny.

" Po analizach epidemiologicznych i we współpracy z rządami w Berlinie i Pradze oraz po konsultacjach z samorządami podjęliśmy wspólnie tę ważną decyzję, na którą czekali pracownicy transgraniczni i ich rodziny. "

Zniesienie obowiązku poddawania się 14-dniowej kwarantannie po każdorazowym przekroczeniu granicy dotyczy także uczniów i studentów, którzy będą mogli wrócić do nauki i uczestniczenia w zajęciach.

Zobacz także: Mandat za brak maseczki. Ile wynosi kara za brak osłony ust i nosa?