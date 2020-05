Rzadkie zjawisko naturalne zabiło 5 surferów

12 maja 2020 w pobliżu plaży Scheveningen na Morzu Północnym zginęło pięciu surferów. Przyczyną ich śmierci było rzadko spotykane zjawisko naturalne.

Holandia: Nie żyje 5 surferów. Zginęli w okrutnych okolicznościach

Haga to nie tylko historyczne miasto pełne zabytków i muzeów - to także piękna plaża. Kurort plażowy znajduje się w Dzielnicy Scheveningen. 12 maja w jego pobliżu doszło do koszmarnego wypadku, którego przyczyną jest niezwykłe zjawisko.

Jak donosi hiszpański sportowy dziennik Mundo Deportivo:

" Sztorm, ale przede wszystkim "dziwne zjawisko naturalne", a więc lawina gęstej piany zabiły pięciu surferów u wybrzeży Holandii "

Przyczyny ich śmierci były zgoła niecodzienne. U brzegów w pobliżu holenderskiej plaży Scheveningen zerwał się nagły porywisty wiatr oraz silny prąd, które wytworzyły mnóstwo gęstej morskiej piany.

Warunki pogodowe zaskoczyły grupę surferów. Holenderskie służby ratownicze niemal natychmiast podjęły akcję ratowniczą, jednak w tak niesprzyjających warunkach udało się wyciągnąć z wody tylko trzy osoby. Dwie z nich pomimo długiej reanimacji zmarły.

Poszukiwania kolejnych osób przełożono na następny dzień ze względu na zapadający zmrok i wzbierająca się wciąż morską pianę spychaną przez fale na wybrzeże.

" Smutek całej społeczności Scheveningen jest ogromny. Wszyscy tutaj lepiej niż ktokolwiek inny rozumiemy, że "morze daje, ale i zabiera". Ale sposób, w jaki tak wielu młodych ludzi nagle straciło życie, jest niezwykle okrutny "

- napisał w oświadczeniu burmistrz Hagi Johan Remkes.

W środę 13 maja 2020 odnaleziono ciała trzech kolejnych surferów. Jak ustalono, do ich tragicznej śmierci przyczyniła się również gwałtowna zmiana warunków pogodowych. Holenderskie służby pobrały próbki piany do analizy.

Co spowodowało to przerażające zjawisko?

Jak twierdzą klimatolodzy z amerykańskiej agencji rządowej NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), lawiny gęstej piany wywołują duże pływy i silne prądy morskie. Według ich teorii naruszają one funkcjonowanie organizmów żyjących na powierzchni wody.

" To dziwne zjawisko naturalne sprawiło, że woda i piasek na plaży zostały pokryte gęstą warstwą piany, która spowodowała utonięcie ofiar "

- czytamy w dzienniku Mundo Deportivo

Przerażające i zabójcze zjawisko może powstać również po przedostaniu się toksycznych odpadów do wód.

