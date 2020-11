Rzeczniczka ofiary Dominica z "Top Model" udzieliła wywiadu w polskich mediach: "Podpisali się swoimi imionami na jej ciele"

Skandal wokół niedoszłego finalisty 9. edycji "Top Model" wybuchł po tym, jak organizacja Operation Care z Kaliforni skomentowała zdjęcie Dominica D'Angelici, pisząc, że jest on przestępcą seksualnym. W internecie zaczęły pojawiać się screeny z amerykańskich stron rządowych oraz tamtejszej prasy, które miały świadczyć o winie uczestnika polskiego "Top Model". W 2011 roku miał on dopuścić się stosunku seksualnego z osobą nieletnią poniżej 16. roku życia.

Stacja TVN szybko zdecydowała się na usunięcie mężczyzny z programu, zaś sam Dominic D'Angelica następnego dnia opublikował oświadczenie, w którym tłumaczył, że "nigdy nie uznano go za winnego" zarzucanych mu czynów. Kaja Gołuchowska z portalu Ofeminin.pl zadała sobie trud, aby zapytać rzeczniczkę ofiary o jej wersję wydarzeń.

Rzeczniczka ofiary Dominica D'Angelici o skandalu wokół uczestnika "Top Model"

Jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu z rzeczniczką z organizacji Operation Care (która dla dobra podopiecznych zdecydowała się nie ujawniać swojego nazwiska), dziennikarka Ofeminin.pl zaznacza, że celem wywiadu nie jest wyjaśnienie okoliczności sprawy, lecz przedstawienie perspektywy poszkodowanej. Rzeczniczka wspiera jej rodzinę od 2011 roku, jest jej łącznikiem ze światem i działa publicznie w jej imieniu, jeżeli poszkodowana sobie tego życzy. To właśnie ona napisała komentarz pod zdjęciem Dominica D'Angelici z "Top Model", posługując się oficjalnym kontem organizacji Operation Care. W rozmowie z Kają Gołuchowską wyjaśnia przyczyny, dla których rodzina ofiary poprosiła ją o nagłośnienie sprawy:

Sprawę ujawniliśmy na prośbę rodziny. Na przestrzeni lat Dominic nie przestaje gonić za sławą. Za każdym razem, gdy rodzina widzi jego wizerunek w mediach, jej członkowie czują, że jest to kolejny policzek. Nikt nie wysłuchał ocalałej dziewczyny, ona nie otrzymała możliwości opowiedzenia swojej historii. Za to, gdy wchodzi do sklepu i i widzi jego twarz na billboardzie, za każdym razem wyzwala to w niej ogromne emocje.

Przedstawicielka ofiary D'Angelici potwierdziła informacje, które już wcześniej krążyły w sieci, że ze stacją TVN próbowała skontaktować się już w sierpniu 2020 roku. Napisała wówczas wiadomość do oficjalnego profilu programu "Top Model" na Instagramie.

To nie program jest winny skrzywdzenia mojej podopiecznej. rzeczniczka ofiary Dominica D'Angelici

Nie obwinia jednak twórców programu o brak odpowiedzi, twierdząc, że najwyraźniej "program nie odczytał, bądź nie widział naszej wiadomości". Zaznacza, że zależało jej tylko na tym, by firma była świadoma, jakiego człowieka przyjęła do swojego programu.

Dla nas było ważne to, by byli świadomi. Dlatego moim zdaniem osoby, które sugerują, że program mógł po prostu nie odczytać wiadomości i oczekują dowodów, że nasza wiadomość została odczytana, nie rozumieją sedna problemu. To nie my zajmujmy się rekrutacją osób do programu. I to nie program jest winny skrzywdzenia mojej podopiecznej. Wszystkie drogi prowadzą do Dominica D'Angelici i jego zachowania.

Rzeczniczka ofiary Dominica D'Angelici o okolicznościach sprawy

Dziennikarka Ofeminin.pl zapytała kobietę o okoliczności sprawy z 2011 roku, w której Dominic D'Angelica zasiadał w ławie oskarżonych. Nie był jedynym sądzonym. Wraz z nim zarzuty usłyszał Cody Butler. Drugi z mężczyzn został skazany na karę więzienia. Zdaniem rodziny poszkodowanej stało się tak dlatego, że w przeciwieństwie do D'Angelici nie miał prywatnego prawnika. Poniżej zamieszczamy przedstawiony przez rzeczniczkę ofiary opis wydarzeń, które miały doprowadzić do tego procesu.

Mogę powiedzieć, że była to interakcja bez zgody poszkodowanej. I tak szybko, jak tylko była ona w stanie, wydostała się z tej sytuacji i zgłosiła się na policję. Z mojego doświadczenia pracy z wieloma ofiarami przemocy seksualnej, mogę powiedzieć, że była to jedna z szybszych reakcji. W ciągu kilku godzin od zdarzenia dziewczyna trafiła do pielęgniarki, która zbadała ją pod kątem napaści seksualnej.

Jak twierdzi rzeczniczka ofiary, pielęgniarka podczas badania odkryła, że plecy i pośladki dziewczyny pokryte są napisami. W wywiadzie powiedziała, że mama poszkodowanej posiada zdjęcia, które to udowadniają.

Sprawcy podpisali się swoimi imionami na jej ciele, gdy dziewczyna była nieprzytomna. rzeczniczka ofiary Dominica D'Angelici

W rozmowie z Ofeminin.pl rzeczniczka poszkodowanej wspomniała też, że po opisywanym zajściu dziewczyna zmieniła się - przerwała edukację, korzystała z pomocy terapeuty. Gdy jej matka mówiła o tym w sądzie, Dominic D'Angelica miał śmiać się pod nosem. Jak tłumaczy rzeczniczka ofiary:

Mama ocalałej dziewczyny jest nadal wściekła. Nie może zaakceptować zuchwałości i bezczelności Dominica w walce o sławę.

Komentarz rzeczniczki ofiary do oświadczenia Dominica D'Angelici

Wywiad z rzeczniczką ofiary został przeprowadzony, zanim Dominic D'Angelica opublikował swoje oświadczenie na Instagramie. Dziennikarka Ofeminin.pl poprosiła jednak o jej komentarz w tej sprawie. Kobieta skomentowała wyjaśnienia byłego uczestnika "Top Model" w następujący sposób:

Dokumenty sądowe potwierdzają, że Dominic postanowił pójść na ugodę, w ramach której przyznał się do winy. W związku z tym, otrzymał on wyrok w zawieszeniu. Dominic powie wszystko, by stworzyć swoją "historię". Część osób uwierzy w jego opowieść. Powinien jednak wiedzieć, że prawda zawsze wyjdzie na jaw. Zauważ, że w swoim stanowisku nie mówi, że dziewczyna kłamie. Wie, że pomówienie i zniesławienie może skutkować pozwem. Zastanawiam się, czy ktoś zapyta go wprost: zrobiłeś to, czy nie? Niestety jego zachowanie utwierdza mnie w przekonaniu, że Dominic się nie zmienił.

Jak podkreśla, jej celem jako rzeczniczki ofiary nie jest złamanie życia czy kariery aspirującemu modelowi. Twierdzi, że w tej sprawie chciałaby tylko, by "Dominic powiedział, że przeprasza, że żałuje swojego zachowania i że chce uczyć się na swoich błędach. Tylko o to możemy go prosić. Bez tego, skąd możemy wiedzieć, że się zmienił?".