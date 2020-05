Rzecznik Praw Obywatelskich: całkowity zakaz zgromadzeń jest niekonstytucyjny

Pamiętacie stare dobre czasy, gdy można było wyjść z po prostu z domu, pójść na miasto, spotkać się ze znajomymi, wyrazić publicznie swoje poglądy biorąc udział w zgromadzeniu? Od czasu wprowadzenia obostrzeń z powodu epidemii COVID-19 minęły dwa miesiące, a świat i styl życia który straciliśmy z jego powodu wydaje się być znacznie bardziej odległy.

Przypominają o tym z każdej strony restrykcje, jakie zostały nałożone na Polaków przez rząd w związku ze stanem epidemii. Całkiem sporo z nich zostanie z nami na długie miesiące, a nawet lata: władze opublikowały już nawet „podstawy nowej normalności”, w których przygotowują nas na nadchodzące ciężkie miesiące.

Jednym z najbardziej bolesnych obostrzeń, szczególnie dla osób o bogatym życiu towarzyskim, jest zakaz zgromadzeń. Został zarządzony, żeby minimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się koronawirusa wśród skupionej w jednym miejscu większej liczby ludzi. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa jednak, że odmawianie możliwości gromadzenia się obywatelom oznacza odbieranie im niezbywalnych konstytucyjnych praw.

RPO wypowiedział się dla Sądu Apelacyjnego, który rozpatrywał odwołanie od braku zgody na zorganizowanie demonstracji przedsiębiorców w Warszawie. Prezydent miasta poinformował wnioskodawcę, że zgromadzenie nie może być zarejestrowane z powodu obowiązującego zakazu zgromadzeń.

Rzecznik ma świadomość znaczenia zakazu zgromadzeń w związku ze stanem epidemii i koniecznością ochrony zdrowia publicznego. Jego wątpliwości budzi jednak utrzymywanie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów całkowitego zakazu w tym zakresie. Prowadzi to bowiem do naruszenia istoty konstytucyjnego prawa obywateli do zgromadzeń (art. 57 Konstytucji). Jest też sprzeczne z dopuszczalnym zakresem ograniczania prawa podmiotowego i zasadą proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji). "