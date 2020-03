SOR w Tarnowie zamknięty. Po pomoc zgłosiła się kobieta z podejrzeniem koronawirusa

Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce nie ma potwierdzonych przepadków infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. W mediach pojawiają się informacje, przekazywane nieoficjalnie przez anonimowe źródła, że w szpitalach znajdują się już osoby chore na COVID-19.

Polska jest w Europie zieloną wyspą, jeśli chodzi o obecność koronawirusa: przypadki zachorowań stwierdzono u niemal wszystkich naszych sąsiadów. Minister zdrowia przyznaje, że pojawienie się SARS-CoV-2 w naszym kraju to tylko kwestia czasu, a premier przeznaczył 100 mln zł na natychmiastowe zakupu sprzętu dla szpitali, które będą przyjmować chorych na COVD-19.

Jednym z nich będzie zapewne w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie. Na SOR jednostki zgłosiła się kobieta obawiająca się o zdrowie z powodu gorączki. Jako, że niedawno wróciła z Włoch, oddział natychmiast zamknięto, a wszystkich obecnych poddano kwarantannie. O wydarzeniu poinformowało Radio RDN.

SOR w Tarnowie zamknięty. Możliwa infekcja koronawirusa SARS-CoV-2

Gdy kobieta obawiająca się zachorowania na COVID-19 zgłosiła się na SOR w Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie, na pomoc czekało na nim około 20 osób: 15 pacjentów z rodzinami oraz 5 osób personelu. Wszyscy zostali izolowani i są poddawani kwarantannie.

Rzecznik szpitala przypomina, że kobieta nie zastosowała się do wytycznych dotyczących zgłaszania podejrzenia SARS-CoV-2, przez co SOR musi zostać zdezynfekowany i przebadany przez Sanepid, zanim będzie mógł wrócić do obsługi pacjentów. Chorzy, którzy zgłaszają się na oddział, przewożeni są karetką do innego szpitala.

Kobieta, która zgłosiła się na SOR z podejrzeniem koronawirusa SARS-CoV-2 została przetransportowana na oddział zakaźny Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Osoby, które wykazują objawy COVID-19 i mają podstawy sądzić, że zostały zainfekowane koronawirusem SARS-CoV-19 proszone są o pozostanie w domu i skontaktowanie się z Sanepidem, który zorganizuje bezpieczny transport do szpitala.

