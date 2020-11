Chodzi o zajście z Festiwalu Pol'and'Rock 2019, gdy pod koniec imprezy Jerzy Owsiak pojawił się na scenie i w swoim 20-minutowym przemówieniu, w którym odniósł się m.in. do ówczesnej sytuacji politycznej, użył wielu wulgaryzmów. Oburzone zachowaniem Owsiaka osoby zgłosiły to zajście do policji, która zaś złożyła wniosek do sądu w grudniu 2019. W końcu znamy wyrok sądu.

Sąd wydał wyrok w sprawie Jurka Owsiaka. Chodzi o wulgaryzmy na Festiwalu Pol'and'Rock 2019

Jurek Owsiak poinformował na swoich social mediach, że 13 listopada 2020 Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok w tej sprawie:

" W pierwszej instancji sąd w Słubicach uznał mnie winnym i nie przyjął wyjaśnienia, że tak jak bardzo, bardzo wielu artystów użyłem tych słów w utworze muzycznym. Do tego wyjaśnienia przychylił się sąd drugiej instancji i dzisiaj, jak to bywało wcześniej, całkowicie mnie uniewinnił. "

Owsiak wyjaśnił, jak postanowił się bronić w sądzie:

" Moją linią obrony była także sytuacja, która w ciągu tych kilku miesięcy od doniesienia na mnie, zmieniła diametralnie naszą przestrzeń publiczną, która na początku dosyć masowo używała tych słów głównie przez stand-uperów, aby już lawinowo przejść do używania tych słów, aby po prostu wypowiedzieć swoje racje. "

Stwierdził, że świat się zmienia i sądy potrafią zauważyć różnicę między używaniem wulgaryzmów, by kogoś obrazić od wyrazu artystycznego i emocjonalnego.

Przeczytajcie cały wpis Jurka Owsiaka:

