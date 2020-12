Saga o monolitach wciąż trwa. Tym razem pojawiła się figura z piernika

Pojawił się kolejny monolit - tym razem z piernika

Najpierw był monolit w Utah, potem w Rumunii, następnie w Los Angeles, jeden pojawił się nawet w Polsce (pozdrawiamy ASZdziennik za wybitny żarcik), kilka dni później zagościł w Hamburgu, a po drodze był też w Holandii. Teraz do kolekcji dołączył kolejny monolit - tym razem zrobiony z piernika.

Ten stanął w San Francisco i szybko przykuł zainteresowanie turystów oraz mieszkańców, którzy podczas rodzinnych spacerów robili sobie z nim zdjęcia.

Figura pojawiła się w parku Corona Heights 25 grudnia 2020 roku. Figura była nieco niższa, niż poprzednie monolity (liczy trochę ponad 2 metry, podczas gdy poprzednie miały sporo ponad 3 metry) i była w całości zrobiona z piernika - krótko mówiąc przygotował ją raczej naśladowca, a nie twórca oryginału:

Reporter lokalnej sieci radiowej Joe Fitzgerald Rodriguez poinformował na Twitterze, że zarządcy parku zamierzają zostawić piernikowy monolit w spokoju i po prostu poczekają aż sam się rozpadnie. Być może nie będzie musiał stać aż tak długo - niektórzy mieszkańcy pomagają w jego rozbiórce, jedząc fragmenty piernika:

Nadal mamy tylko nadzieję, że te wszystkie monolity są ciekawą, "oddolną" inicjatywą mieszkańców, a nie szeroko zakrojoną akcją marketingową korporacji, która chce nam wcisnąć jakiś mizerny produkt. No albo to kosmici próbują pomieszać nam w głowach - wszystko będzie lepsze od promocji serialu, czy innej szczoteczki do zębów.