Wielkimi krokami nadchodzi kolejna część serii "Park Jurajski", w której nie zabraknie aktorów z oryginału w reżyserii Stevena Spielberga. Sam Neil i Jeff Goldblum postanowili wykorzystać okazję do ponownego spotkania i ku uciesze fanów pośpiewać trochę jazzowej klasyki.

Sam Neil i Jeff Goldblum urządzili jam session

Od jakiegoś czasu trwają zdjęcia do filmu "Jurassic World: Dominion". Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany filmowców, którzy musieli wstrzymać pracę nad produkcją.

Aktorzy wrócili na plan w lipcu 2020 roku, co spowodowało, że Neil i Goldblum spędzili ze sobą dużo czasu. Efekty tego potkania trafiły na Instagrama odtwórcy Alana Granta. Okazuje się, że panowie w wolnych chwilach lubią śpiewać stare kawałki jazzowe.

" Jamowanie z Jeffem. Dzień wolny, więc pośpiewaliśmy sobie trochę starych piosenek. Jeff nie ćwiczył, więc to jest wszystko albo nic. Goldblum co niepohamowanie mnie rozśmieszał. Poza tym jest cudowny. "

Mimo że według słów Neila Goldblum nie trenował do tego internetowego miniwystępu, poszło mu całkiem dobrze. Nic jednak dziwnego. Oprócz kariery aktorskiej zajmuje się zawodowo muzyką. Jest pianistą jazzowym w Decca Records. W ciągu ostatnich dwóch lat wydał też dwa solowe albumy. Mimo że muzyka pochodzi z lat 30. ubiegłego wieku, słowa są całkiem nowe, bo były wymyślane na bieżąco podczas nagrywania utworów. Z tego powodu Neil co jakiś czas wybucha śmiechem.

" Jamujący Jeff Więcej materiału z przybytku Goldbluma podczas naszego dnia wolnego. Następnym razem też założę ciemne okulary. Cierpię na deficyt fajności... "

Duet wykonał utwory "A Fine Romance" z filmu "Lekkoduch", "I've Grown Accustomed to Her Face" z filmu "My Fair Lady" oraz "I Remember You" z repertuaru Doris Day. Ten ostatni kawałek został dedykowany fanom i nawiązuje do wielkiego powrotu Neila, Goldbluma i Laury Dern do serii o dinozaurach w "Jurassic World: Dominion".

"Jurassic World: Dominion" - kiedy premiera?

W filmie Colina Trevorrowa oprócz gwiazd oryginalnego "Parku Jurajskiego" wystąpili między innymi Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy, Justice Smith, Daniella Pineda, Mamoudou Athie, DeWanda Wise oraz Dichen Lachman. Proukcja trafi do kin 11 czerwca 2021 roku.

