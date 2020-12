Sami sprowadzamy na siebie koniec świata. "Ludzkość toczy wojnę z naturą. To samobójstwo".

Portugalski polityk przedstawił ponury obraz sytuacji, w jakim znalazła się nasza planeta. Za główny priorytet XXI wieku uznał walkę z kryzysem klimatycznym. Zdaniem sekretarza ludzie wszczęli nierówną wojnę z naturą, a to prowadzi nas do zagłady.

Guterres: "Ludzkość toczy wojnę z naturą"

Guterres nazwał to samobójczym działaniem. Sekretarz stwierdził również, że zły stosunek człowieka do środowiska prowadzi m.in. do załamania bioróżnorodności, rozszerzania pustynnych obszarów, zagłady milionów gatunków zwierząt oraz powoduje rekordowe temperatury w oceanach.

Ludzkość toczy wojnę z naturą. To samobójstwo. Natura zawsze kontratakuje - i już robi to z rosnącą siłą i wściekłością! Antonio Guterres

Stoimy w obliczu niszczycielskiej pandemii, coraz większego globalnego ocieplenia, degradacji ekologicznej i nowych niepowodzeń w wysiłkach na rzecz globalnych celów bardziej sprawiedliwego, inkluzywnego i zrównoważonego rozwoju. Mówiąc wprost, stan planety jest zły.

- powiedział w swoim orędziu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Koronawirus ma związek ze zmianami klimatycznymi

Sekretarz generalny ONZ przedstawiał również swoje stanowisko na temat związku pojawienia się pandemii koronawirusa ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez ludzi. Zauważył, że ciągłe wkraczanie ludzi i zwierząt gospodarskich do siedlisk zwierząt dzikich grozi śmiertelnymi chorobami.

Nie zapominajmy, że 75 procent nowych i nawiedzających ludzi chorób zakaźnych to choroby odzwierzęce. Antonio Guterres

Antonio Guterres: stężenie CO2 w atmosferze osiąga rekordowy poziom

Sekretarz generalny ONZ zwrócił także uwagę, że spowolnienie gospodarki na skutek pandemii chwilowo zmniejszyło emisje szkodliwych gazów cieplarnianych, poziom dwutlenku węgla, podtlenku azotu oraz metanu wciąż rośnie. Jak podkreśli, stężenie CO2 w atmosferze osiąga nadal rekordowy poziom.

Nie możemy wrócić do starej normy nierówności, niesprawiedliwości i nierozważnej dominacji nad Ziemią. (...) Nadeszła pora, aby zmienić relacje ludzkości ze światem przyrody i między nami samymi.

- nawoływał szef ONZ.

W opinii Guterresa jedyną właściwą odpowiedzią na zagrożenia jest transformacja światowej gospodarki, "naciśnięcie zielonego przełącznika" i zbudowanie trwałego systemu napędzanego energią odnawialną i "zielonymi" miejscami pracy. Sekretarz powiedział także, że koszt energii odnawialnej wciąż spada i że taka transformacja ma sens ekonomiczny. Dzięki niej stworzono by 18 mln miejsc pracy w ciągu następnych 10 lat.

Źródło: PAP

Zobacz również: Mordercze jezioro. Jednej nocy zginęło tu blisko 2 tys. osób