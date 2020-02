Samobójstwo na TikToku. Serwis zamiast powiadomić policję, uruchomił dział PR

Jak informuje "The Intercept", serwis zajmujący się dziennikarstwem śledczym, rok temu, jeden z użytkowników popełnił samobójstwo na wizji, streamując nagranie za pomocą aplikacji. Obsługa serwisu nie zareagowała we właściwy sposób.

Samobójstwo na TikToku

20 lutego 2019 roku 19-letni Brazylijczyk poinformował swoich fanów, że planuje opublikować specjalny materiał. Dzień później, 21 lutego 2019 roku o godz. 15:23 podczas transmisji na żywo odbierał sobie życie.

Jak twierdzi "The Intercept" 280 osób oglądało na żywo moment, w którym chłopak odbiera sobie życie. Pod filmem ukazało się 497 komentarzy, a jedynie 15 użytkowników poinformowało o tym władze TikToka (moderatorzy dowiedzieli się o filmie o godzinie 17.00).

Samobójstwo na TikToku: Nieetyczne zachowanie serwisu

Mimo że aż 15 osób zgłosiło zajście do administracji serwisu, przerażające nagranie było dostępne przez trzy godziny a firma, zamiast poinformować policję i rodzinę, zajęła się działaniami PR.

W pierwszej kolejności TikTok uruchomił swój dział PR i przystąpił do opracowania strategii zapobiegającej rozejściu się informacji w sieci. Przygotowano m.in. oświadczenie dla mediów, tłumaczące, że firma nie pozwala na "treści promujące obrażenia ciała lub samobójstwa" (którego jednak nie opublikowano).

Informator "The Intercept" twierdzi również, przedstawiciele firmy ByteDance dostali wewnętrzne polecenie, by zamieszczona przez nastolatka relacja i cała historia nie trafiła do innych platform społecznościowych i nie informować żadnych służb ani rodziny zmarłego chłopaka.

Serwisowi nie udało się uzyskać wyjaśnień od brazylijskiego oddziału TikToka. Uzyskano jedynie oświadczenie, że faktycznie przed rokiem usunięto z serwisu treści związane z samobójstwem i powiadomiono odpowiednie władze o tym zajściu.

Czym jest TikTok?

TikTok jest ulubioną aplikacją nastolatków, szczególnie w Brazylii. Serwis przypomina nieco Snapchata w połączeniu ze Spotify i pozwala na stworzenie krótkich nagrań zmiksowanych z popularną muzyką. Twórcy mogą udostępniać swoje nagrania bezpośrednio na Facebooku oraz Instagramie.

Aplikacja TikTok zastąpiła Musical.ly w 2017 roku. Właścicielem serwisu jest chińska firma Bytedance.

Zobacz również: "Grupa patostreamerów" chce zorganizować "TikTok MMA"