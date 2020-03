Samochody Panek za darmo dla wolontariuszy. Żeby można było pomagać bezpieczniej

W czasie epidemii nawet wyjście na zakupy może być dla osób z grupy podwyższonego ryzyka groźne dla życia. W takiej sytuacji bardzo ważne jest pomaganie osobom, które same mogą nie być w stanie odpowiednio o siebie zadbać.

Widać to nawet w wyjątkach od wprowadzonego przez rząd zakazu wychodzenia z domu. Miejsce zamieszkania można opuścić bez obaw o nałożenie kary, jeśli w tym czasie pomaga się osobom starszym lub rodzinie na przykład w zrobieniu zakupów.

Panek postanowił udostępnić swoje samochody za darmo wolontariuszom, gdyż jazda nimi jest bezpieczniejsza niż korzystanie z komunikacji zbiorowej, w której ma się kontakt z innymi ludźmi i można się zarazić COVID-19.

" Wiemy jak wiele osób nie może teraz wyjść z domu, mogą to być osoby starsze, chore lub objęte kwarantanną. Mamy pełną świadomość, że są one uzależnione od innych. To, co możemy zrobić to pomóc tym, którzy już zdecydowali się wyjść z domu po to by pomagać. Udostępniamy więc samochody i dołączamy do już istniejących akcji. "

Samochody Panek wypożyczane za darmo wolontariuszom. Na trzy przejazdy do łącznej kwoty 70 zł dziennie

Zasady korzystania z oferty Panek są proste:

" Każda osoba, która może i chce pomóc innym dostanie do 70 zł na dobę do wykorzystania na przejazdy. Wystarczy, że nakręci film dokumentujący swoje działania i umieści go w sieci. "

Materiał należy odpowiednio otagować (#panekcs #helpsharing), a link do niego podesłać do wypożyczalni. Pozwoli to zweryfikować, że wypożyczenie rzeczywiście służyło do niesienia pomocy.

Panek oferuje do 70 zł dziennie na realizowanie kursów w ramach wolontariatu: 30 zł na pierwszy przejazd oraz po 20 zł na drugi i trzeci.

Posłuchaj podcastu

" Samochody PANEK CarSharingu są też od poprzedniego tygodnia wykorzystywane bezpłatnie w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy #Pomagamy. Jeżdżą nimi wolontariusze Pokojowego Patrolu. "

Panek podkreśla, że auta wchodzące w skład floty są stale dezynfekowane i monitorowane w celu zminimalizowania szansy zakażenia.

Zobacz także: WOŚP rusza na walkę z koronawirusem. Mobilizacja Pokojowego Patrolu