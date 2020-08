Samolot rozbił się tuż po starcie. Na pokładzie było za dużo kokainy

O nietypowym wypadku poinformował amerykański kanał Fox oraz brytyjski The Guardian. Według dziennikarzy tego drugiego, wrak samolotu został odnaleziony niedaleko lotniska w Port Moresby. Maszyna – samolot pasażerki typu Cesna była pusta, a na pokładzie nie było żywej duszy.

Szybko okazało się, że maszyna była kradziona. Należała pierwotnie do Geoffreya Bulla Paula, z firmy Ravenpol No 69 Ltd, który zginął pięć miesięcy wcześniej w wyniku dźgnięcia nożem.

Nietypowy wypadek

Kilka dni po wypadku policja, uzbrojona w psy tropicielskie znalazła w okolicy 28 paczek z kokainą. W wyniku tego odkrycia, lokalna policja dokonała serii aresztowań przedstawicieli lokalnego półświatka. Postawiono im zarzuty posiadania i zamiaru sprzedaży ponad 500 kilogramów kokainy.

Lokalne władze mówią, że samolot wystartował z małego lotniska Papa Lea Lea i chciał się wznieść jedynie na wysokość poniżej 1000 metrów, aby uniknąć wykrycia przez radar. Maszyna okazała się jednak za ciężka, więc już niedługo po starcie, rozbiła się.

Premier kraju o nietypowym wypadku

Premier Papui Nowej Gwinei, James Marape, ma nadzieję, że szybkie działania służb pokażą wszystkim, że jego kraj nie jest dobrym miejscem do przemytu narkotyków.

" „Nie jesteśmy bananową republiką, gdzie każdy może wziąć sobie samolot i przylecieć niezauważony. Nie ma w naszym kraju miejsca, dla tych którzy myślą, że mogą przemycić narkotyki” – powiedział Marape, cytowany przez Guardiana. "

