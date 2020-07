San Diego Comic Con 2020 za darmo. Gdzie oglądać konwent online?

Nie ma chyba słynniejszego konwentu na świecie niż San Diego Comic Con. Kalifornijskie miasto co roku staje się Mekką dla nerdów, geeków, a co za tym idzie fanów komiksów, gier i filmów z pogranicza przygody, horroru i science fiction. To właśnie tam od lat ogłaszane są nowości dotyczące przyszłości wielkich serii. W tym roku San Diego Comic Con przeistoczyło się w Comic-Con@Home i odbędzie się wyłącznie w internecie.

San Diego Comic Con 2020 online - gdzie oglądać Comic-Con@Home?

Powodem zmiany organizatorów jest oczywiście pandemia koronawirusa. COVID-19 skutecznie uniemożliwił organizowanie imprez masowych, więc w tym roku nie ma mowy o spotkaniach pasjonatów kultury popularnej nie tylko z ulubionymi twórcami, ale również ze sobą nawzajem, konkursach cosplayerów, czy uczestnictwie w rozmaitych panelach dyskusyjnych. Dostaniemy jedynie namiastkę San Diego Comic Con w postaci paneli online. Plus jest jednak taki, że w tym roku można je obejrzeć całkowicie za darmo. Niestety tym razem zabraknie spotkań z twórcami Marvel Studios i Lucasfilm.

Comic-Con@Home to niepowtarzalna okazja dla osób z całego świata na uczestnictwo w tym kultowym wydarzeniu. W tym roku San Diego Comic Con startuje 22 lipca i potrwa do 26 lipca. Organizatorzy przygotowali ponad 350 spotkań z twórcami, które będą streamowane w sieci za pośrednictwem serwisu YouTube. Linki do wszystkich paneli zostały zaprezentowane na oficjalnej stronie imprezy. Pełna rozpiska jest dostępna TUTAJ. Wystarczy kliknąć interesujące nas spotkanie, by pojawił się odnośnik do streamingu na żywo, który będzie dostępny wraz z rozpoczęciem panelu.

Poszczególne panele będą streamowane na oficjalnym kanale YouTube imprezy.

Na szczególną uwagę zasługują między innymi: panel z okazji 25-lecia filmu "Constantine", na którym pojawią się Keanu Reeves, Akiva Goldsman i Francis Lawrence; panel poświęcony filmowi "Bill and Ted Face the Music" (na którym również będzie Reeves), panel "The Walking Dead" i "Fear the Walking Dead"; panel nowego serialu HBO "Lovecraft Country"; czy panel Adult Swim, na którym główną atrakcją będzie serial "Rick and Morty".

Jedynym minusem internetowej wersji imprezy jest fakt, że dla polskich widzów większość spotkań będzie miała miejsce nocą. Wszystko z powodu stref czasowych. Streamingi na YouTube zaczną się 23 lipca 2020 roku o godzinie 7:00 pm PDT, czyli 24 lipca o 4:00 nad ranem czasu polskiego. Wtedy tez odbędzie się wręczenie tegorocznych nagród komiksowych Will Eisner Comic Industry Awards. Uczestnicy Comic-Con@Home będą mieli też możliwość wirtualnej wycieczki po słynnej sali wystawienniczej SDCC, na której znajdą ponad 700 wystawców, oferujących rozmaity asortyment dla miłośników popkultury. Salę można odwiedzić, klikając TUTAJ.

Weźmiesz udział w Comic-Con@Home? Tak Nie wiem Nie

Po raz kolejny sprawdza się więc powiedzenie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W dobie internetu można znaleźć łatwą alternatywę na uczestnictwo w ulubionej imprezie masowej i to w dodatku całkowicie za darmo.

Zobacz też: Warner Bros. sprawdzi, czy konwenty fanów Harry'ego Pottera nie łamią praw autorskich