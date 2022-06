Polska wokalistka wzięła udział w America's Got Talent i jej występ wywarł ogromne wrażenie na widzach oraz jurorach.

Sara James wygrała 4. edycję The Voice Kids oraz zajęła 2. miejsce na Eurowizji dla Dzieci. Teraz 13-letnia wokalistka podbija USA. Młodziutka wokalistka wystąpiła w amerykańskim programie ''Mam Talent'' i wprawiła w osłupienie zarówno jurorów jak i amerykańską publiczność, a to dopiero początek jej przygody z show.

Sara James zachwyciła jurorów America’s Got Talent. Simon Cowell wcisnął złoty przycisk [WIDEO]

Jakiś czas temu Sara James za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o swoim udziale w castingu do amerykańskiej edycji popularnego show „Got Talent”. Choć do tej pory rezultat jej występu pozostawał tajemnicą, to teraz wiadomo już, że młodziutka Polka otrzymała słynny złoty przycisk od samego Simona Cowella!

Jeden z najsurowszych jurorów był pod ogromnym wrażeniem talentu młodej wokalistki i to dzięki jego decyzji Sara zakwalifikowała się z miejsca do ćwierćfinału, w którym wystąpi na żywo przed amerykańską publicznością. Casting z udziałem Polki wyemitowano zeszłego wieczoru na antenie NBC.

Nie ulega wątpliwości, że pojawienie się Sary w programie zdecydowanie nie przejdzie bez echa. Poza złotym przyciskiem, Sara otrzymała także owacje na stojąco od zgromadzonej publiczności i przykuła ogromną uwagę wielbicieli programu przed telewizorami. Simon Cowell oceniając występ zwrócił uwagę na niezwykły „star glow”.

Występ w amerykańskim programie to nie jedyne co w ostatnim czasie przygotowała dla swoich fanów Sara. Niedawno premierę miał jej pierwszy w pełni anglojęzyczny singiel „My Wave”, do którego wczoraj ukazał się także teledysk.