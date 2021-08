Satanistyczny klip przerywał transmisję telewizyjnych wiadomości. "Szatan działa w tajemniczy sposób"

Podczas programu ABC Media Watch emitowanego w australijskiej telewizji, doszło do niecodziennego zdarzenia. Podczas gdy widzowie stacji oglądali materiał informacyjny traktowaniu zwierząt pracujących w policji, na ekranach telewizorów pojawiła się transmisja z satanistycznego obrzędu.

Satanistyczny klip przerywał transmisję telewizyjnych wiadomości

Nagranie prezentuje trzy odziane w dziwne szaty osoby, które stoją przy "ołtarzu". Obok nich znajduje się odwrócony do góry nogami krzyż.

Witaj, szatanie

– grzmi donośnie jeden z mężczyzn odprawiających ceremonię.

Prezenterka Yvonne Yong wyglądała na bardzo zaskoczoną, ale nie skomentowała sytuacji. Transmisja została szybko przerwana, a prowadząca bez problemu płynnie przeszła do kolejnego materiału.

Stacja ABC do tej pory nie odniosła się do tej dziwnej sytuacji. Nikt z dziennikarzy czy właścicieli stacji nie próbował również wytłumaczyć, w jaki sposób klip z czarnej mszy trafił do programu informacyjnego.

Wiadomo natomiast, że stacja planowała materiał o Świątyni Szatana Noosa. Jej wyznawcy żądają zniesienia dyskryminacji religijnej. Świątynia również udostępniła nagranie, podpisując materiał:

Szatan działa w tajemniczy sposób

Grupa pod przewodnictwem Robina Bristowa, znanego również jako brat Samael Demo-Gorgon żąda, by australijski rząd zniósł ustawę o dyskryminacji religijnej. Grupa chce, by zastąpiono ją ustawą o prawach człowieka.

Zobacz również: Turysta wspiął się na krzyż na Giewoncie. "To działanie nieodpowiedzialne" [WIDEO]