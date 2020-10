Scenarzysta Marvela zdradził nieznany dotąd sekret młota Thora

Mjolnir to jedna z najpotężniejszych broni w komiksowym i filmowym uniwersum Marvela. Zaczarowany młot jest zarezerwowany wyłącznie dla boga piorunów, bo może go podnieść jedynie istota godna mocy Thora. Okazuje się, że istniejący w komiksach od lat 60. oręż kryje jeszcze wiele sekretów. Kilka z nich zdradził ostatnio jeden ze scenarzystów Marvel Comics.

Na przestrzeni lat Mjolnira dzierżyło wiele postaci. Nie zawsze były to istoty do końca dobre. Na przykład ostatnio za trzonek młota Thora chwycił podejrzany moralnie egipski bóg Khonshu.

W "Avengers" #36 z 2020 roku zdradzono, że kolejną osobą, która może dzierżyć asgardzką broń jest Black Panther. Godzien podniesienia Mjolnira jest nie tylko T'Challa, ale każda osoba nosząca miano króla Wakandy, a więc również jego siostra Shuri, oraz przodkowie królewskiego rodu.

Za obecną serię przygód Thora odpowiada uznany scenarzysta komiksowy Donny Cates. Twórca postanowił zdradzić kilka nieznanych dotąd ciekawostek na temat Mjolnira. Wszystko zaczęło się od pytania jednego z fanów, zadanego za pośrednictwem Twittera. Dotyczyło kwestii podniesienia młota przez... Thora-Muppeta.

Żartobliwa odpowiedź nie tylko potwierdziła domysły ciekawskiego fana, ale również zdradziła kolejny sekret Mjolnira. Każdy członek rodziny psowatych jest w stanie władać bronią boga piorunów.

Fani zaczęli więc zadawać pytania o konkretne czworonogi ze świata Marvela, między innymi o Thoriego - asgardzkiego psa Thora i Lockjawa - wiernego towarzysza Inhumans.

Zrobił to [Lockjaw - przyp. red.]. W "Death of the Inhumans"! "