Seks z osobą z którą się nie mieszka, stał się właśnie przestępstwem. Nowe ograniczenia z powodu COVID-19

Od 1 czerwca 2020 na Wyspach weszły w życie przepisy „Health Protection (Coronavirus, Restrictions) Regulations 2020”, w których zakazano jakichkolwiek zgromadzeń, precyzując przy tym, że zaczynają się one od 2 osób w przypadku pomieszczenia zamkniętego oraz 6 osób na otwartym terenie.

Wielka Brytania początkowo chciała przeczekać epidemię jak gdyby nigdy nic, licząc na pojawienie się zbiorowej odporności kosztem wysokiej śmiertelności wśród osób starszych. W rezultacie początkowych zaniedbań teraz Wielka Brytania musi wprowadzać nowe ograniczenia, podczas gdy w Polsce możemy sobie pozwolić na ich luzowanie.

Przepisy, które zaczęły obowiązywać na Wyspach, z miejsca zostały okrzyknięte zakazem uprawiana seksu. Za złamanie regulacji można trafić przed sąd.

Zakaz uprawiania seksu z powodu epidemii COVID-19. Kontrowersyjne przepisy w Wielkiej Brytanii

Nowe prawo zakazało zgromadzeń w pomieszczeniach, o ile osoby mające ze sobą kontakt nie mieszkają wspólnie. Oznacza to, że nie można już spotykać się z partnerami życiowymi, z którymi nie dzieli się domu lub mieszkania, a co za tym idzie: nie można uprawiać z nimi seksu.

Przepis, który tego zakazuje, definiuje zakazane zgromadzenia następująco:

" Gdy dwoje lub więcej osób jest obecnych w tym samym miejscu, żeby wchodzić w interakcje społeczne lub podejmować wspólnie jakiekolwiek aktywności. "

Dodatkowo nowe brytyjskie prawo zabrania zostawania u kogoś na noc, by wymusić izolowanie społeczne i przyczynić się do odpowiedzialnego przebywania we własnym domu.

Od zakazu uprawiania seksu w nie swoim domu nie da się łatwo uciec: zbliżenia na wolnym powietrzu zostały zakazane już dawno innym prawem.

