Sensacja archeologiczna: Średniowieczny miecz znaleziony na dnie Odry [ZDJĘCIA]

Średniowieczny miecz w skórzano - drewnianej pochwie, który wydobyto w marcu z Odry, trafił do zasobów szczecińskiego Muzeum Narodowego. Z powodu pandemii koronawirusa muzealnicy musieli poczekać z oficjalną prezentacją zabytku. Zrobili to dopiero w poniedziałek 10 sierpnia 2020 roku, podczas specjalnej konferencji prasowej.

Prawdopodobnie właściciel miecza żył w XII lub XIII wieku, ewentualnie do połowy XIV wieku.

Wyjątkowość ostatniego znaleziska, miecza, polega na tym, że zachował się nie tylko miecz, ale miecz z fragmentem skórzano-drewnianej pochwy. Znalezisk tego typu jest naprawdę niewiele. Osobno znajduje się miecze, osobno pochwy, najczęściej w środowiskach wilgotnych, w nawarstwieniach miast. Bardzo rzadko natomiast mamy do czynienia z kompletem. "

– powiedziała w poniedziałek dziennikarzom dr hab. Anna Bogumiła Kowalska z Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Miecz mierzy 108 cm długości i jest doskonale zachowany, ma jedynie odłamany czubek i niewielki fragment sztychu. Zachowała się natomiast pozostała partia głowni, jelec i rękojeść z głowicą. Część głowni tkwi we fragmencie skórzano-drewnianej pochwy.

Według wstępnego oglądu zabytek pochodzi z okresu od 1170 do 1330 roku.

Miecz został wydobyty, przewieziony w odpowiednich warunkach do Muzeum Narodowego, u nas od razu zabezpieczony odpowiednimi środkami w odpowiedni sposób, tak, żeby nie zgubić żadnych informacji, które mogą być w tym mieczu i w tej pochwie zawarte, i które będziemy mogli odczytać. Od głębokich pradziejów depozyty militariów miały charakter wotywny – być może ten miecz wiąże się z taką historią. (…) Gdyby rzeczywiście okazało się, że to depozyt, to byłby najbardziej wysuniętym na wschód spośród tych, które obecnie znamy. "