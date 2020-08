Sensacyjne odkrycie w jeziorze Lednica. Archeolodzy znaleźli skarby z czasów Mieszka I

Jezioro Lednickie badane jest od niemal 40 lat. Rok 2020 to kolejny sezon badań prowadzonych w tym miejscu przez naukowców z Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem dr. hab. Andrzeja Pydyna, prof. UMK i mgr. Mateusza Popka, w ścisłej współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Tegoroczne badania dostarczyły wielu cennych i wyjątkowych artefaktów. Archeolodzy wydobyli między innymi ozdobiony krzyżem miecz, inkrustowany topór oraz groty włóczni, strzał i bełtów. Według naukowców to kolejny dowód na istotną rolę grodu na Ostrowie Lednickim w okresie przed panowaniem Mieszka I a bogate zdobienia miecza wskazują na to, że broń mogła pochodzić ze Skandynawii.

"

Na pewno Wielkopolska z czasów piastowskich jest pełna przedmiotów z importów skandynawskich, natomiast co do tego konkretnego obiektu nie jesteśmy w stanie w stu procentach tego stwierdzić. Możemy za to określić, że to przedmiot wczesnośredniowieczny "