Jeśli kochacie strzelanki, to na pewno pamiętacie grę Serious Sam: Pierwsze starcie. W tej lekkiej, łatwej (zależy dla kogo!) i przyjemnej grze, wcielaliśmy się w tytułowego bohatera, którego zadaniem było tępienie przeraźliwej ilości kosmitów zagrażających naszej planecie. Od premiery pierwszej części minęło 19 lat i już niedługo do sprzedaży trafi jej najnowsza odsłona. W sieci pojawiła się zapowiedź, która pokazuje, jakie tajemnice kryje Watykan.

Serious Sam 4: Planet Badass - gameplay z Watykanu

Seria Serious Sam słynie nie tylko z niezliczonej ilości wrogów do eksterminacji i dziwacznych broni, które pomagają bohaterowi wykonać to zadanie. Gra przede wszystkim stała się rozpoznawalna, dzięki czarnemu humorowi, który w większym lub mniejszym stopniu wylewał się z ekranu podczas przechodzenia kolejnych jej części. Nie inaczej się w Serious Sam 4: Planet Badass.

Devolver zaprezentował najnowszą zapowiedź swojej nowej gry. W trwającym niemal dwie minuty zwiastunie, łączącym cutscenki z fragmentami rozgrywki zatytułowanym "Serious Sam 4 - Popemobile Gameplay", widzimy tytułową maszynę. Nie jest to jednak papamobil w formie białego melexa. O nie, growy papież wie, jak się wozić. Zresztą zobaczcie sami.

W nowej zapowiedzi widzimy, jak protagonista dociera do Rzymu. Jego zadaniem jest dostanie się do Watykanu. O drogę pyta lokalną staruszkę, która radzi Samowi, by po dotarciu na miejsce użył papamobile. Początkowo bohater jest sceptyczny, ale kiedy osiąga miejsce swojej podróży, jego oczom ukazuje się ogromny mech bojowy w papieskich kolorach.

Sam odpala mecha rusza do boju w akompaniamencie ciężkiego brzmienia. Okazuje się, że Watykan, jak na małe państwo o teoretycznie znikomej sile militarnej, dysponuje całkiem zaawansowaną technologią, która jest niezwykle skuteczna w starciu z hordami kosmitów. Możemy się o tym przekonać oglądając gameplay, w którym widzimy jakim arsenałem dysponuje papieski mech. Kulminacją misji w Watykanie jest pojedynek z bossem, wyglądającym jak połączenie głowonoga ze złym okiem z serii Heroes of Might and Magic. Ogromny potwór dociera na plac świętego Piotra, gdzie odbywa się potyczka na śmierć i życie.

Brzmi jak fabuła niskobudżetowego filmu akcji, puszczanego po północy na drugorzędnym kanale kablówki? Taki właśnie jest Serious Sam - bezkompromisowy, absurdalny i niezwykle brutalny. Papamobilem będziecie mogli przejechać się już 24 września 2020 roku, o ile gracie na Windowsie lub korzystacie z platformy Stadia. Użytkownicy konsol PlayStation 4, Xbox One będą musieli poczekać do roku 2021.

