Seryjni mordercy: Jeffrey Dahmer zwany "Kanibalem z Milwaukee". Zabijał, gwałcił i zjadał swoje ofiary

Jeffrey Dahmer będzie bohaterem serialu Ryana Murphy’ego "Monster: A Jeffrey Dahmer Story". Kim był i jakich morderstw się dopuścił?

Jeffrey Dahmer: Dzieciństwo kanibala

Dahmer był dziwnym dzieckiem. Interesował się śmiercią i zwłokami. Posiadał czaszkę zdechłego psa, bo fascynowały go rozkładające się szczątki zwierząt. Jako 14-latek zaczął fantazjować na temat zabijania ludzi. Szczególnie interesowali go meżczyżni - miał wiele pomysłów na to, co mógłby zrobić z ich zwłokami. Uczył się również przeprowadzania sekcji zwłok na martwych zwierzętach, znalezionych przez drodze. Miał rozmaite skrytki, w których trzymał gnijące kawałki zwierząt i ich kości. Wtedy również odkrył, że jest homoseksualistą.

Jeffrey Dahmer: Lista zbrodni

Jeffrey Dahmer pierwsze morderstwo popełnił w wieku 18 lat. Jego ofiarą padł Steven Hicks. Przygodnie poznany mężczyzna skorzystał z gościny Dahmera. Pili razem alkohol i słuchali muzyki, a po pewnym czasie zwyrodnialec zabił gościa, uderzając go w głowę ciężarkiem gimnastycznym. Zwłoki poćwiartował i przez cały następny dzień pod schodami swego domu oddzielał tkankę od kości. Wnętrzności i skórę zapakował do czarnych, grubych worków na śmieci, które wywiózł na wysypisko, a kości pokroił na malutkie kawałeczki i porozrzucał w pobliskim lesie.

Kolejną ofiarę, Stevena Tuomi poderwał w barze dla gejów. Gdy po alkoholowej libacji spostrzegł, że jego towarzysz nie żyje, spakował jego ciało i zabrał do domu. Tam dokonał aktu nekrofilii, poćwiartował zwłoki i wyrzucił je do śmieci. Morderca stale marzył o uległym i biernym kochanku, dlatego swoje ofiary odurzał i porywał. W trzy miesiące po zabiciu Toumiego rozpoczął trwającą trzy lata serię brutalnych morderstw. Od stycznia 1988 roku do lipca 1991 roku z ręki Dahmera zginęło kolejne piętnaście osób. Najmłodsza ofiara miała 14 lat.

Pełna lista ofiar Dahmera jest naprawdę przerażająca.

Steven Hicks - 18 lat. Data śmierci - 18 czerwca 1978

Steven Tuomi - 25 lat. Data śmierci - 20 listopada 1987

James Doxtator - 14 lat. Data śmierci - 16 stycznia 1988

Richard Guerrero - 22 lata. Data śmierci - 24 marca 1988

Anthony Sears - 24 lata. Data śmierci - 25 marca 1989

Raymond Smith - 32 lata. Data śmierci -20 maja 1990

Edward Smith - 27 lat. Data śmierci - 14 czerwca 1990

Ernest Miller - 22 lata. Data śmierci - 2 września 1990

David Thomas - 22 lata. Data śmierci - 24 września 1990

Curtis Straughter - 17 lat. Data śmierci - 18 lutego 1991

Errol Lindsey - 19 lat. Data śmierci - 7 kwietnia 1991

Tony Hughes - 31 lat. Data śmierci - 24 maja 1991

Konerak Sinthasomphone - 14 lat. Data śmierci - 27 maja 1991

Matt Turner - 20 lat. Data śmierci - 30 czerwca 1991

Jeremiah Weinberger - 23 lata. Data śmierci - 5 lipca 1991

Oliver Lacy - 24 lata. Data śmierci - 15 lipca 1991

Joseph Bradeholt - 25 lata. Data śmierci - 19 lipca 1991

Seryjny morderca rozpuszczał ciała swoich ofiar w kwasie i spuszczał w toalecie. Czasem ćwiartował i wyrzucał na śmietnik. Skórę palił na kuchence. W czaszkach niektórych mężczyzn wywiercał dziury i wstrzykiwał im kwas do mózgu. W domu mordercy znaleziono 83 zdjęcia poćwiartowanych ciał ofiar. W lodówce w chwili zatrzymania leżała ludzka głowa i inne części ludzkich zwłok. Znaleziono także beczkę z trzema męskimi korpusami, zamrażarkę z ludzkim mięsem oraz zmumifikowane dłonie i genitalia.

Jeffrey Dahmer: Aresztowanie

22 lipca 1991 Dahmer wypatrzył kolejną ofiarę. Był nią Tracy Edwards, wysoki i dobrze zbudowany mężczyzna. Seryjny morderca zaprosił go do domu, pod pretekstem wypicia alkoholu i pozowania do rozbieranych zdjęć. Za zdjęcia obiecał swojej ofierze godziwą zapłatę. Tu po rozpoczęciu spotkania zwyrodnialec dosypał swojej ofierze tabletki nasenne do drinka, które nie zadziałały ze względu na posturę Edwardsa. Przy próbie skucia kajdankami rosły mężczyzna zdołał uciec swojemu oprawcy. Na ulicy zaalarmował patrol policji, opowiedział im o całym zajściu i zaprowadził policjantów do domu Dahmera.

Morderca próbował zaatakować przybyłych na miejsce funkcjonariuszy. Jeden z nich obezwładnił Dahmera, a drugi w pokoju, na biurku, znalazł porozrzucane fotografie, które przedstawiały różne stadia ćwiartowania ludzkich zwłok. Tuż potem w lodówce odkryto odciętą ludzką głowę.

W toku śledztwa ujawniono w mieszkaniu oprawcy ludzkie członki, dłonie i inne części ciała zakonserwowane w formalinie, jedenaście ludzkich czaszek oraz kompletny ludzki szkielet.

Jeffrey Dahmer: Proces i wyrok

Jeffrey Lionel Dahmer został oskarżony o 17 morderstw, jednak zarzuty zredukowano później do 15. Jego proces rozpoczął się w styczniu 1992. Morderca został uznany za winnego 15 morderstw i skazany na 15 wyroków dożywotniego więzienia. Odsiedział tylko dwa lata. Dahmer zmarł w drodze do szpitala, 28 listopada 1994 roku, na skutek uszkodzenia mózgu. Śmiertelny cios w głowę zadał mu ciężarkiem z siłowni współwięzień Christopher Scarver.

Jeffrey Dahmer stał się ikoną popkultury. Slayer poświęcił mu pochodzacy z albumu Divine Intervention utwór "213". Także grupa Soulfly ma w swoim reperuarze numer "Jeffrey Dahmer". W 2000 roku amerykański zespół Macabre nagrał płytę „Dahmer”, której tematem przewodnim jest biografia mordercy. Fuck...I'm Dead nagrał numer „Jeffrey Dahmer’s Cookbook" a twórcy serialu South Park pokazali jego podobiznę w 11. odcinku 10. sezonu. Dahmera nie zabrakło również w kultowym "American Horror Story: Hotel", gdzie zagrał go Seth Gabel.

Odwołanie do niego pojawia się również w piosenkach "Brick Wall" rapera Vinniego Paza, "Dark Horse" Katy Perry i Juicy’ego J, "Michelle Obama" Riff Raffa i Lil’ Debbie oraz "Lord Abortion" grupy Cradle of Filth.

W 2017 roku powstał film "Mój przyjaciel Dahmer" w reżyserii Marca Meyersa opowiadający o wczesnych latach życia Dahmera, jeszcze zanim dokonał pierwszego mordu. Inspiracją dla produkcji był wydany pod tym samym tytułem komiks Johna Backderfa.

Kolejny z filmów o seryjnym mordercy właśnie powstaje. Będzie kolejnym projektem Ryana Murphy'ego dla Netfliksa. "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" opowie o Dahmerze z perspektywy jego ofiar.

Zobacz również: Najokrutniejsi mordercy: 11-letnia Mary Bell