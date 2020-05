"Seryjny kłamca" zdemaskowany! Zmyślił szkolenie w FBI, rozmowę z Charlesem Mansonem, a nawet śmierć żony

Tematyka kryminalna oscylująca wokół seryjnych morderców od lat niezmiennie wzbudza zainteresowanie. Liczni eksperci w tej dziedzinie wydają książki, prowadzą warsztaty, a nawet występują w serialach. Reasumując - cieszą się sporym rozgłosem. Tak właśnie było w przypadku Stephane'a Bourgoina - francuskiego "eksperta" od kryminalistyki. Jego kłamstwa ujrzały jednak światło dzienne.

"Seryjny kłamca" zdemaskowany! Stephane Bourgoin zmyślił swoją karierę profilera

Stephane Bourgoin to 67-latek pochodzący z Francji, który jeszcze do niedawna uchodził w swoim kraju za jednego z czołowych ekspertów do spraw kryminalistyki, a w szczególności seryjnych morderców i tworzenia ich profili psychologicznych. Jest autorem kilkudziesięciu poczytnych książek o tej tematyce, występował w licznych programach dokumentalnych, a nawet wykładał na uczelniach. Swoją imponującą karierę miał rozpocząć od szkolenia FBI w Quantico w Wirginii, a następnie przeprowadzić rozmowy z przeszło 70 seryjnymi mordercami (w tym Tedem Bundym i Edem Kemperem), a także osławionym zbrodniarzem, Charlesem Mansonem.

Dodatkowego efektu jego "karierze" miał dodawać fakt, iż jego żona Eileen została rzekomo zamordowana w 1976 roku przez jednego z seryjnych morderców. Jak się jednak okazało - cały dorobek i życiowa historia Bourgoina były zwyczajnym kłamstwem. Jego życiorys wzięła pod lupę grupa anonimowych blogerów "4ème Oeil" (fr. "Czwarte Oko"), która prowadziła śledztwo w jego sprawie od sierpnia 2019 roku. Jej członkowie odkryli bowiem, że część jego książek jest plagiatami, opierającymi się na tekstach publikowanych oryginalnie w języku angielskim. Poza tym, w wielu jego publikacjach i wypowiedziach pojawiały się błędy rzeczowe i liczne nieścisłości, a znany profiler FBI John Douglas (pierwowzór Holdena Forda w serialu "Mindhunter") przyznał, że nikt w Quantico nie kojarzy Stephane'a Bourgoina. W styczniu 2020 roku ukazało się nagranie "4ème Oeil" demaskujące Bourgoina, którego media szybko okrzyknęły "seryjnym kłamcą" i "kryminalnym mitomanem".

Teraz głos zabrał sam zainteresowany. Mimo początkowych zaprzeczeń i gróźb, podczas niedzielnego wywiadu dla francuskiego "Le Parisien" przyznał się do licznych kłamstw i zbudowania swojej kariery na fikcji. Swoją zmyśloną biografię w dużej mierze oparł na życiorysie profilera z RPA.

" To prawda - zdarzało mi się czasem koloryzować i wyolbrzymiać moje osiągnięcia przed opinią publiczną, ponieważ zawsze miałem głębokie poczucie, że nigdy nie byłem tak naprawdę kochany. "

Fikcyjna kariera to jednak nie wszystko. Bourgoin przyznał bowiem, że zmyślił nawet śmierć żony, której jak się okazało, nigdy nie miał. Kobietą, która padła ofiarą morderstwa była barmanka z Los Angeles, którą Stephane znał z widzenia. Słynna rozmowa z Charliem Mansonem również okazała się kłamstwem. Zapytany o to, dlaczego postanowił wyznać prawdę, "seryjny kłamca" stwierdził, że już od dwóch lat dręczyły go wyrzuty sumienia, a kłamstwa zaczęły go przygniatać.