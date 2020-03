Seth McFarlane bardzo się nudzi. Nagrywa podcast jako Brian i Stewie z "Family Guya"

Wiele osób nie ma pomysłu na to, co ma robić w trakcie kwarantanny. Niektórzy biegają maratony na swoich balkonach, inni pieką chleb, a jeszcze inni zapraszają swoich celebryckich znajomych do śpiewania "Imagine" Johna Lennona (co swoją drogą nigdy nie jest dobrym pomysłem). Są też tacy, którzy z nudów zakładają podcasty - jedną z takich osób jest Seth McFarlane.

McFarlane postradał zmysły. Założył podcast jako Stewie i Brian z Family Guya

Twórca serialu animowanego "Family Guy" stworzył podcast, w którym występuje jako Stewie i Brian, którzy są jednymi z głównych bohaterów wspomnianej produkcji. Gadający pies i niesamowicie zły dzieciak bardzo się nudzą w trakcie kwarantanny. Jak sami przyznali, zagrali już w każdą grę planszową, więc przyszedł czas na zmianę tonu.

Tym okazuje się być założenie podcastu, w którym będą rozmawiali na temat wydarzeń aktualnych, by poprawić sobie humory. Zaczynają od ciąży Katy Perry, wśród tematów znajduje się również informacja o tym, że najlepszy rozgrywający w historii NFL Tom Brady po 20 latach zmienił klub, a Brian próbuje także dołączyć do celebryckiego grona śpiewającego "Imagine" Johna Lennona.

Na szczęście ta próba szybko zostaje przerwana przez Stewie'ego. McFarlane udostępnił ich całą rozmowę na Instagramie. Towarzyszy im prosty szkic postaci z maseczkami na twarzy. Ciekawe, czy jest to zapowiedź większego odcinka specjalnego, czy też może jednorazowy przypadek. Posłuchajcie rozmowy poniżej: