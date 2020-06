Seth Rogen wyzywa ludzi na Instagramie: "Pie*dolcie się i przestańcie oglądać moje filmy"

Protesty w USA trwają w najlepsze. Ludzie wychodzą na ulice, by okazać sprzeciw przeciwko brutalności policji oraz wywalczyć sprawiedliwość dla George'a Floyda. W międzyczasie, w sieci rozpowszechniła się akcja All Lives Matter, w ramach której ludzie z całego świata okazują poparcie dla czarnoskórych osób borykających się z dyskryminacją rasową. Do akcji dołączyło wielu celebrytów. W przypadku Setha Rogena sytuacja przybrała jednak nieco... wulgarny obrót.

Black Lives Matter - Seth Rogen wyzywa ludzi krytykujących protesty

Popularny aktor komediowy zamieścił na swoim Instagramie grafikę promującą akcję All Lives Matter. W opisie jasno zaznaczył, że każda osoba, dla której jest to w jakimkolwiek stopniu kontrowersyjne, może śmiało przestać obserwować jego profil. Wielu nie dało jednak za wygraną i znaleźli się tacy, którzy postanowili wejść w polemikę z aktorem. Jednak takiej reakcji z jego strony się raczej nie spodziewali.

Słowa krytyki podpierane były zazwyczaj hasłem All Lives Matter. Część internautów zarzuciła gwiazdorowi, że popiera ruch faworyzujący osoby czarnoskóre, tymczasem życie wszystkich osób ma znaczenie, niezależnie od koloru skóry. Aktor, widocznie zmęczony tłumaczeniem ludziom na czym polega promowana przez niego akcja, zaczął... wyzywać ludzi w komentarzach. Większość odpowiedzi jest krótka i treściwa, a brzmi po prostu "Spie*dalaj" lub "Odpie*dol się". Pojawiły się również teksty w stylu "Żryj gó*no i pie*dol się", "Pie*dole Ciebie i twojego ojca" oraz "Nie zasługujesz już na moje filmy. Przestań oglądać moje gó*no".

Choć posypały się słowa krytyki, zarówno pod adresem reakcji Rogena jak jego filmów, znaleźli się też tacy, których zachwyciła reakcja aktora. Na Twitterze pojawiło się morze tweetów w stylu:

" Seth Rogen na prezydenta. "

" Uwielbiam podejście Seth Rogena do rasistów. "