Sex-lalki i manekiny zamiast pustych trybun. Miały dopingować piłkarzy

W połowie marca pandemia koronawirusa wstrzymała życie kulturalne i sportowe. Wielkie imprezy zostały anulowane i przesunięte na kolejny rok. Powoli jednak luzowane są kolejne obostrzenia i następuje stopniowe wracanie do dawnej rzeczywistości.

W Korei Południowej w jako jednym z pierwszych krajów wznowiono działalność sportową, w tym mecze piłkarskie. Z powodów bezpieczeństwa rozgrywki odbywają się jednak przy pustych trybunach.

Jako, że puste trybuny to nietypowa sytuacja dla sportowców, przyzwyczajonych że na najważniejszych wydarzeniach otacza ich tłum ludzi, władze klubu FC Seoul, chcąc zapewnić chociaż pozory normalności, zdecydowali się wypełnić trybuny manekinami, dopingującymi piłkarzy. Sęk tkwi w tym, że omyłkowo zamiast sklepowych manekinów na trybunie pojawiły się sex-lalki.

Sprawę wypatrzyli internauci, oglądający transmisje na żywo. Teraz szefowie zespołu tłumaczą się, że nie zrobili tego celowo.

O sprawie zrobiło się głośno, gdy do sieci wypłynęły zdjęcia z trybun z poniedziałkowego meczu. Przedstawiają one kartonowe podobizny piłkarzy oraz grupę manekinów, przypominających kobiety w silikonowych maseczkach, rozstawione w różnych pozycjach na trybunach.

18 maja, w dzień po osławionym meczu, szefostwo zespołu FC Seoul wystosowało specjalne oświadczenie:

Chcielibyśmy przeprosić naszych fanów. Jest nam bardzo przykro za manekiny, które pojawiły się na trybunach podczas meczu z 17 maja. Chcielibyśmy równocześnie wyjaśnić, że o ile te manekiny stworzono, by przypominały w wyglądzie i dotyku prawdziwych ludzi, nie zostały one stworzone do użytku seksualnego, co może potwierdzić sam ich producent – czytamy w oświadczeniu. (Tłumaczenie z j. angielskiego za stroną KoreaBoo.com). "