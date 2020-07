Nietoperze to zwierzęta, które nie cieszą się zbytnią popularnością wśród ludzi. Często były łączone z demonicznymi istotami, co wynikało zapewne z nocnego trybu życia tych stworzeń. Na czarny PR nietoperzy wpłynęły też horrory, których często są nieodzownym elementem prawie zawsze związanym z wampirami. Istnieją jednak takie nietoperze, które potrafią przestraszyć nawet największych miłośników ich europejskich kuzynów. Zdjęcie jednego z osobników trafiło do internetu i zjeżyło na włosy na niejednej głowie.

Nietoperz wielkości człowieka uwieczniony na zdjęciu

Negatywne postrzeganie nietoperzy w społeczeństwach na całym świecie zapewne znacznie wzrosło, kiedy naukowcy wyjawili, że pandemia koronawirusa mogła rozpocząć się przez te zwierzęta.

Wszelkie historie łączące nietoperze z diabelskimi pomiotami należy włożyć jednak między bajki, a nawet jeśli te zwierzęta naprawdę przeniosła COVID-19 na ludzi, winne temu są jedynie zabobony, nakazujące bezpośredni kontakt z tymi ssakami. Tym razem bohaterem nie jest zwyczajny gacek, tylko naprawdę wyjątkowy okaz, który został uwieczniony na poniższych fotografiach. Pewien turysta podzielił się swoimi pamiątkami z podróży na Filipin na Twitterze. Wielu użytkowników było w szoku.

" Pamiętacie, jak mówiłem wam o nietoperzach z Filipin wielkości człowieka. Tak, właśnie o tym mówiłem. "

Zdjęcie ukazuje ogromnego śpiącego nietoperza, który jest wielkości kilkuletniego dziecka, na co wskazują pozostałe elementy znajdujące się na fotografii, między innymi fragment motocykla. Zwierzę zwieszone głową w dół okrywa się skórzastymi skrzydłami, przywodząc na myśl śpiącego w trumnie hrabiego Drakulę.

Nie jest to jednak krewniak słynnego wampira. Wręcz przeciwnie. Przedstawiony na zdjęciu nietoperz to acerodon grzywiasty - jeden z największych z przedstawicieli rudawek na świecie. Nie bez powodu po angielsku, gatunek tego zwierzęcia nazywany jest latającym lisem. Nie chodzi jedynie o rudy odcień futra i zbliżony do psiego pyszczek. Chodzi również o wymiary nietoperza. Długość ciała acerodona grzywiastego to "jedynie" 17-29 centymetrów. Jednak w osłupienie wprawia rozpiętość jego skrzydeł, które potrafią osiągnąć od 120 do 170 centymetrów. Mimo swoich rozmiarów nietoperz jest niezwykle lekki, bo waży tylko do 1200 gramów. Samce są zdecydowanie większe od samic.

Ten gatunek nietoperza występuje jedynie na Filipinach, więc jeśli nie mieszkacie w tym azjatyckim kraju, nie musicie się obawiać, że acerodon grzywiasty wkręci się wam we włosy (co przy okazji jest kolejnym oczerniającym te zwierzęta mitem). Występuje w rozproszonych populacjach na większości wysp. Jest jednak zagrożony wyginięciem, do czego przyczyniła się wycinka lasów deszczowych. Obecnie na archipelagu występuje około 10 tysięcy tych pięknych nietoperzy.

Acerodony grzywiaste to bardzo społeczne zwierzęta, które skupiają się w kolonie, często łączące w sobie inne gatunki nietoperzy. Zazwyczaj stronią od człowieka i śpią w trudno dostępnych miejscach jak strome stoki czy środek lasu tropikalnego. W ten sposób chronią się przed swoim największym wrogiem - homo sapiens. Nietoperz na powyższym zdjęciu najwyraźniej się nie boi ludzi, bo zawisł na terenie domostwa ludzkiego.

Jeśli wybralibyście się na Filipiny i spotkałoby was to szczęście zobaczenia acerodona grzywiastego w jego naturalnym środowisku, to nie musicie się obawiać. Zwierzę jest roślinożerne. Żywi się przede wszystkim owocami figowców. Nie je jednak każdego owocu. Spożywa gatunki figowców charakterystyczne dla lasów pierwotnych, których z roku na rok ubywa z powodu wycinki drzew. Z tego powodu nietoperze te są narażone na wyginięcie. Obecnie na Filipinach pierwotne lasy deszczowe zajmują nie więcej niż 10% obszaru, który zajmowały jeszcze sto lat temu. Z tego powodu populacja acerodona grzywiastego drastycznie spadła. Miejmy nadzieję, że naukowcom uda się uchronić te wielkie nietoperze przed wyginięciem.

Co sądzisz o acerodonach grzywiastych? Przepiękne! Mam nadzieję, że nie wyginą! Są i obojętne Fuj! Ohydztwo!

Zobacz też: "Szczęki" - dlaczego to rekiny były największą ofiarą słynnego thrillera?