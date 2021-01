Czy Donald Trump po przegranych wyborach prezydenckich, w obawie przed impeachmentem i oskarżeniami o współpracę z KGB i bliskie kontakty z pedofilem Jeffreyem Epsteinem postanowił rzucić to wszystko i zmienić się w rekina? Nic z tych rzeczy, chociaż zdjęcie, które stało się hitem internetu, może sugerować taki scenariusz.

Donald Trump jest rekinem? Niezwykłe zdjęcie podbija internet

Były prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest ostatnio zbyt popularny w USA. Wielu obywateli odetchnęło z ulgą, kiedy na nową głowę państwa zaprzysiężono Joe Bidena. Poza wieloma kontrowersjami Donald Trump jest również obiektem wielu internetowych żartów. Jeden z nich wywołało zdjęcie żarłacza żółtego.

Mowa o fotografii, którą we florydzkich wodach wykonał nurek Tanner Mansell, który lubi uwieczniać na zdjęciach podwodne życie, którego doświadcza. Na Instagramie mężczyzny pojawił się rekin okrzyknięty przez internautów zwierzęcym sobowtórem Donalda Trumpa. Mansell skomentował zainteresowanie fotografią.

Jestem pewien, że niektórzy z was widzieli wczoraj artykuły o zdjęciu żarłacza żółtego. Dałem kontent kilku całkiem dużych platformom informacyjnych na całym świecie, takim jak LADbible, The Sun, Daily Mail, z powodu uderzającego podobieństwa rekina do Trumpa. (Przepraszam, rekinie!) Chcę podziękować za zrobienie tych materiałów i puszczenie ich w świat. Doceniam to!

Nie da się ukryć, że podobieństwo ryby do Trumpa jest uderzające. Co ciekawe, nazwę gatunkowa rekina, czyli żarłacz żółty (po angielsku lemon shark), można powiązać z kolorem najczęsciej kojarzonym z były prezydentem USA - pomarańczowym. W końcu, od żółci do pomarańczu niedaleka droga, więc może coś jest na rzeczy i Trump rzeczywiście ma coś wspólnego z rekinem. To by tłumaczyło jego agresywną postawę jako polityka...

Żarty na bok! Dajmy pośmiać się innym. Oto jak zdjęcie było komentowane na Twitterze.

Dzięki Bogu rekin jest lepiej wyglądającym stworzeniem niż to drugie. Niesamowite zdjęcia rekina, który "wygląda jak TRUMP", wywołuje szaleństwo w mediach społecznościowych.

Wystarczy dodać pomarańczową perukę i proszę bardzo.

Straszne.

Myślicie, że ten rekin nie jest zadowolony, że wygląda jak Donald Trump?

Gorszy niż Megalodon, jest MEGAlodon - ogromny rekin, który "wygląda jak Donald Trump".

ZABIĆ TO!

Miejmy nadzieję, że 3-metrowy okaz spotkany przez Mansella rekin nie weźmie przykładu z Trumpa i nie będzie chciał uczynić Oceanu Atlantyckiego ponownie wielkim, bo to by oznaczało zalanie dużej części kontynentu.

Co ciekawe, pod koniec sierpnia 2020 roku Trump wyznał, że nie przepada za rekinami.

Nie jestem wielkim fanem rekinów. Nie wiem, ile głosów stracę. Dzwonią do mnie ludzie: "Proszę pana, mamy fundusz na uratowanie rekinów. Nazywa się Ratowanie Rekinów". Ja im na to: "Nie, dziękuję. Mam inne rzeczy, do których mogę się przyczynić".

Wypowiedź dotyczyła pomysłu ze stanu Maine, gdzie po śmiertelnym ataku rekina zasugerowano zmniejszenie populacji fok, w celu zniechęcenia wielkich ryb do pływania w pobliżu plaż i ocalenia ich przed połowami.

Żarłacz żółty- co to za rodzaj rekina?

Gatunek, którego przedstawiciel wygląda jak Trump, występuje wodach u wybrzeży wschodniego Oceanu Spokojnego oraz w wodach Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży północno-zachodniej Afryki oraz u wybrzeży obu Ameryk, od Nowego Jorku na północy po Montevideo na południu. Zamieszkuje obszary, na których woda nie przekracza 90 metrów głębokości. Często żeruje w pobliżu raf koralowych, lasów namorzynowych, w zatokach, ujściach rzek i lagunach, ale również i w portach. Dorosłe żarłacze żółte osiągają wielkość od 2,4 do 3,5 metra.

Rekin ten żywi się głównie rybami kostnoszkieletowymi, ryb chrzęstnoszkieletowymi, głowonogami i skorupiakami. Zdarza się, że poluje również na ptaki i ssaki morskie. Najczęściej występuje samotnie, ale czasami zbija się w niewielkie grupy, które mogą składać się z innych przedstawicieli żarłaczowatych. Jest często ofiarą połowów ryb. Jego mięso jest szczególnie popularne w Azji. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznała ten gatunek ten za bliski zagrożenia i wpisała do Czerwonej księgi gatunków zagrożonych.