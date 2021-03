Sharon Stone wyznała, że producenci namawiali ją do seksu z kolegami z planu: "Żebyśmy mieli lepszą chemię"

Sharon Stone była zmuszana do uprawiania seksu ze swoimi partnerami ekranowymi?

Sharon Stone udostępniła niedawno na łamach Vanity Fair fragmenty swojej nadchodzącej książki "The Beauty of Living Twice". Te pokazują dość dosadnie, jak obrzydliwe potrafią być traktowane kobiety w Hollywood. Z jej relacji wynika bowiem, że m.in. scena przesłuchania z "Nagiego instynktu" była wynikiem... oszustwa. Aktorka nie zdawała sobie bowiem sprawy z tego, że jej części intymne będą widoczne w ujęciu.

Pierwszy raz scenę oglądała w montażowni, w której oprócz niej byli agenci i prawnicy - praktycznie sami mężczyźni:

W taki sposób zobaczyłam scenę po raz pierwszy. Pamiętam, że powiedziano mi, że mam zdjąć majtki, bo biel odbija światło i w kadrze przez to widać, że mam na sobie bieliznę. Tak, na ten temat było sporo dyskusji, ale jako, że to moja wagina, to powinno się liczyć tylko jedno zdanie - moje. Problem tylko polegał na tym, że to nie miało znaczenia. To byłam ja i moje części ciała na ekranie. Miałam kilka decyzji do podjęcia.

Stone opisała również, jak wyglądał jej proces myślowy dotyczący reżysera filmu, Paula Vergoevena:

Poszłam do reżyserki, uderzyłam Paula w twarz, a potem poszłam do samochodu i zadzwoniłam do mojego prawnika, Marty'ego Singera. Marty powiedział mi, że nie mogli w takim razie wypuścić tego filmu. W wyniku umów z Gildią Aktorską, nagrywanie tego, co mam pod sukienką było nielegalne. Uf. To była moja pierwsza myśl. Czułam ulgę. Ale z drugiej strony - co gdybym to ja była reżyserem? Jeśli to ja bym to nakręciła? Co jeśli to byłoby przypadkiem? Miałam mnóstwo myśli. Wiedziałam, jaki film realizowaliśmy. Na miłość boską - przecież ja walczyłam o tą rolę i tylko ten reżyser mnie w tej walce wspierał.

Chociaż Stone wyrobiła sobie ogromną renomę, była znana i nagradzana, to nie oznaczało wcale, że ludzie z branży traktowali ją z szacunkiem. Pewien producent wywierał na niej presję, by ta przespała się ze swoim kolegą z planu. Przekonywał, że "miało to pomóc ich ekranowej chemii":

I ten producent zaczyna mi tłumaczyć, że powinnam się pieprzyć z tym gościem, żebyśmy mieli lepszą chemię! Mówi mi, że ten aktor się kiedyś przespał z Avą Gardner i potem byli elektryzujący na ekranie. Na samą myśl o tym, że on był w jednym pokoju z Avą robiło mi się niedobrze. A potem sobie jeszcze uświadomiłam, że pewnie musiała przez chwilę udawać, że ten mężczyzna jest w jakikolwiek sposób interesujący. Sami naciskali na to, żeby zatrudnić do tej roli tego gościa, chociaż w nagraniach testowych był beznadziejny. Teraz nagle myśleli, że jak się z nim prześpię, to będzie lepszym aktorem? Nikt nie jest tak dobry w łóżku.

Stone stwierdziła, że rozwój branży idzie w dobrą stronę, ale nadal ma nadzieję, że w końcu wszyscy, którzy dopuścili się przestępstw seksualnych zostaną ukarani:

Wierzę, że stworzymy w końcu dobry i skuteczny system sądowy - ten musi być jednak zrewidowany, przekształcony i dostosowany do potrzeb ludzkości. Wiem, że każda osoba, która była molestowana, gwałcona, zastraszana i szantażowana zasługuje na sprawiedliwość. Wierzę, że taka jest prawda. Wierzę też we wszystko, co się teraz dzieje. Jednak nie tylko prasa, ale też prawo powinno iść do przodu. Te czasy, ta generacja, ten rząd musi słuchać nas wszystkich.

Jej książka "The Beauty of Living Twice" ma trafić do sprzedaży już 30 marca 2021 roku.