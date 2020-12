Brytyjska wokalistka, FKA Twings, złożyła pozew do sądu oskarżając aktora Shię LeBeoufa o przemoc psychiczną i fizyczną. Para spotykała się przez rok. Dokumenty wpłynęły do sądu 11 grudnia 2020.

Shia LaBeouf oskarżony przez słynną wokalistkę o przemoc: "Umyślnie zaraził mnie chorobą weneryczną"

Jak podaje New York Times, FKA Twings zarzuca aktorowi m.in. pobicie na tle seksualnym, umyślne zarażenie jej chorobą weneryczną oraz znęcanie się psychiczne. Opisała też historię, która wydarzyła się dzień po Walentynkach w 2019. Jechała z nim autem i groził jej, że spowoduje wypadek, jeśli nie wyzna mu miłości. Co więcej trzymał w domu broń, by mieć kontrolę nad sytuacją i szantażową ją, że jeśli nagłości sprawę to upubliczni ich rozmowy.

FKA Twings chciała sprawę rozwiązać polubownie, stawiając warunek, by aktor wybrał się na terapię, ale spotkała się z odmową. Dlatego postanowiła złożyć pozew do sądu, by Shia LaBeouf nie skrzywdził innych kobiet.

Aktor skomentował sprawę na łamach New York Times:

Nie mam wymówek dla swojego alkoholizmu oraz agresji, mogę to tylko racjonalizować. Mam za sobą historie krzywdzenia najbliższych mi, wstydzę się ich i przepraszam wszystkich, których skrzywdziłem. Nic nie mogę więcej powiedzieć w tej sprawie.

Do dyskusji dołączyła się piosenkarka Sia, która na Twitterze wyznała, że aktor ją również skrzywdził i spotykał się z nią kłamiąc, że jest singlem. Wokalistka wsparła FKA Twings i pochwaliła ją za odwagę.