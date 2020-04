Shirley Knight nie żyje. Dwukrotnie nominowana do Oscara aktorka miała 83 lata

Shirley Knight była znaną aktorką filmową, teatralną i telewizyjną. Dwukrotnie nominowana do Oscara aktorka zmarła w środę 22 kwietnia 2020 roku, w swoim domu w San Marcos w Teksasie. O śmierci poinformowała córka zmarłej, Kaitlin Hopkins.

Kaitlin Hopkins podała do informacji publicznej, że śmierć jej matki nastąpiła z przyczyn naturalnych i nie towarzyszyły jej żadne choroby. Zapowiedziała również, że nabożeństwo żałobne odbędzie się na początku 2021 roku.

Pierwszą poważną rolą Shirley Knight był występ w wojenno-przygodowym filmie "Five Gates to Hell" w 1959 roku. Już rok później aktorka otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara, za film "Ciemność na szczycie schodów". Dwa lata później została ponownie doceniona przez Akademię, dzięki roli w "Słodkim ptaku młodości".

Shirley Knight zagrała w takich produkcjach, jak "Przyjaciółki" (1966), "Dutchman" (1967), "Ludzie deszczu" (1969) Francisa Forda Coppoli, "Barwy nocy" (1994), "Niekończąca się miłość" (1981), "Diabolique" (1996) czy oscarowe "Lepiej być nie może" (1997). Wystąpiła także w popularnym serialu "Gotowe na wszystko", za rolę w którym otrzymała swoją ostatnią z ośmiu nominacji do nagrody Emmy. Karierę aktorską Shirley zakończyła w wieku 80 lat.