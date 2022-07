Siedem trąb wodnych nad Bałtykiem. Nagranie mrozi krew w żyłach [WIDEO]

Rzadkie zjawisko można było zaobserwować między gminami Kustavi i Pyhämaa w Finlandii. Gdy w ostatnich dniach nad Bałtyk napłynęło wyjątkowo zimne powietrze z dalekiej północy, nad wodami uformowały się trąby wodne, a nad lądem tzw. kominy chmurowe.

Siedem trąb wodnych nad Bałtykiem

Aż siedem trąb wodnych szalało jednocześnie na Bałtyku. Takie zjawisko zdarza się niezwykle rzadko i daje powody do ogromnego niepokoju i strachu. Spektakularne wideo wykonał funkcjonariusz fińskiej straży przybrzeżnej, a chwilę później zdjęcia i nagrania przerażającego zjawiska obiegły media społecznościowe. Internauci nie kryli zdziwienia i przerażenia niecodziennym widokiem.

Trąby wodne mogą być niszczycielskie zarówno na morzu, jak i na lądzie. Zdjęcie zostało wykonane w północnych Alandach. Zaobserwowano siedem tych nietypowych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły jednocześnie

- napisała na Twitterze Straż Przybrzeżna Finlandii.

Trąba wodna to zjawisko meteorologiczne, które powstaje gdy nad stosunkowo ciepły zbiornik wodny napływa dużo chłodniejsze powietrze. Cząstki powietrza zaczynają szybko się unosić, przez co powstają chmury cumulonimbus. Nad powierzchnią wody formuje się pionowy, połączony z chmurą, wir w kształcie leja. Fenomen był widoczny co najmniej przez kilka minut i na szczęście nie wyrządził żadnych szkód.